Мы занимаемся продажей бытовой техники Electrolux в Республике Беларусь.
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Несмотря на высокую конкуренцию, марка «Electrolux» удерживает лидирующие позиции в рынке бытовой техники.
И этому есть следующее объяснение – бренд ориентируется на удобстве эксплуатации приборов и совершенном дизайне.
- Услуги
- Варочные панели
- Духовые шкафы
- Кухонные вытяжки
- Микроволновые печи
- Стиральные машины
- Техника для дома
- Холодильники
- Регионы обслуживания
- Минск
- Адрес
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пр-т Независимости 154Д п. №40
220114 Минск
Беларусь
+375-296261698 electrolux-market.by