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    • Мы занимаемся продажей бытовой техники Electrolux в Республике Беларусь.

    ﻿Мы предлагаем всем желающим воспользоваться нашим сайтом, который позволит быстро найти и заказать поставку товара.

    Несмотря на высокую конкуренцию, марка «Electrolux» удерживает лидирующие позиции в рынке бытовой техники.

    И этому есть следующее объяснение – бренд ориентируется на удобстве эксплуатации приборов и совершенном дизайне.


    Услуги
    • Варочные панели
    • Духовые шкафы
    • Кухонные вытяжки
    • Микроволновые печи
    • Стиральные машины
    • Техника для дома
    • Холодильники
    Регионы обслуживания
    Минск
    Адрес
    пр-т Независимости 154Д п. №40
    220114 Минск
    Беларусь
    +375-296261698 electrolux-market.by
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