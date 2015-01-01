Мы создаем пространство, с целью расширить границы восприятия человека, следуя принципам и тенденциям, устремленным в будущее.
- Услуги
- Проектирование частных интерьеров
- коттеджей
- офисов
- общественных пространств
- точек ритейла
- благоустройство территории
- малые архитектурные формы
- создание бренд- и бранчбуков.
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- Регионы обслуживания
- Россия
- г. Москва
- г. Санкт-Петербург
- Воронеж
- Тверь
- Владимир
- Награды компании
- best office awards 2015 приз зрительских симпатий
- Адрес
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109147 Москва
Россия
+7-9031206621 after-space.com