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AFTER SPACE
Архитекторы Москва
Обзор 10Проекты (10) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в ЖК "Дирижабль", AFTER SPACE AFTER SPACE Кухня в стиле минимализм
    Квартира в ЖК "Дирижабль", AFTER SPACE AFTER SPACE Кухня в стиле минимализм
    Квартира в ЖК "Дирижабль", AFTER SPACE AFTER SPACE Гостиная в стиле минимализм
    +49
    Квартира в ЖК "Дирижабль"
    Квартира в Кунцево, AFTER SPACE AFTER SPACE Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в Кунцево, AFTER SPACE AFTER SPACE Спальня в стиле минимализм
    Квартира в Кунцево, AFTER SPACE AFTER SPACE Кухня в стиле минимализм
    +7
    Квартира в Кунцево
    Коттедж на Истре, AFTER SPACE AFTER SPACE Дома в стиле минимализм
    Коттедж на Истре, AFTER SPACE AFTER SPACE Дома в стиле минимализм
    Коттедж на Истре, AFTER SPACE AFTER SPACE Дома в стиле минимализм
    +6
    Коттедж на Истре
    Квартира на Тверской, AFTER SPACE AFTER SPACE Гостиная в стиле лофт
    Квартира на Тверской, AFTER SPACE AFTER SPACE Гостиная в стиле лофт
    Квартира на Тверской, AFTER SPACE AFTER SPACE Спальня в стиле лофт
    Квартира на Тверской
    Квартира в Воронеже, AFTER SPACE AFTER SPACE Кухня в стиле минимализм
    Квартира в Воронеже, AFTER SPACE AFTER SPACE Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в Воронеже, AFTER SPACE AFTER SPACE Кухня в стиле минимализм
    +2
    Квартира в Воронеже
    Квартира в Климовске, AFTER SPACE AFTER SPACE Столовая комната в стиле минимализм
    Квартира в Климовске, AFTER SPACE AFTER SPACE Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в Климовске, AFTER SPACE AFTER SPACE Гостиная в стиле минимализм
    +1
    Квартира в Климовске
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    Мы создаем пространство, с целью расширить границы восприятия человека, следуя принципам и тенденциям, устремленным в будущее.

    Услуги
    • Проектирование частных интерьеров
    • коттеджей
    • офисов
    • общественных пространств
    • точек ритейла
    • благоустройство территории
    • малые архитектурные формы
    • создание бренд- и бранчбуков.
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • г. Москва
    • г. Санкт-Петербург
    • Воронеж
    • Тверь
    • Владимир
    Награды компании
    best office awards 2015 приз зрительских симпатий
    Адрес
    109147 Москва
    Россия
    +7-9031206621 after-space.com

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