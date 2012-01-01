Информационный центр Ресурс осуществляет помощь в
учебе уже более 10 лет. За период оказания образовательных услуг выполнено
более 10000 работ разного уровня по экономическому и гуманитарному профилю. ИЦ
Ресурс - это широкая база проверенных специалистов, поэтому имеется возможность
оказания срочной помощи заказчикам или выполнения оперативных доработок по
замечаниям преподавателя. Каждая выполненная работа проходит внутреннюю
проверку на соответствие всех исходных требований и уникальности перед
отправкой заказчику, поэтому вероятность внесения корректировок снижена до
минимума. На работы, выполненные в нашем центре, устанавливается срок
гарантийного обслуживания с целью внесения правок по замечаниям руководителя
(оформленные в рецензию), что повышает результативность и надежность
сотрудничества. Оказание индивидуальной помощи в ИЦ «Ресурс» - это соблюдение
всех требований заказчика с заявленным уровнем авторской уникальности точно в
срок.
Информационный центр «Ресурс»
Сайт: resurs -2012.ru
Email: 89126637086@yandex.ru
- Услуги
- помощь студнтам и помощь в учеб
- Регионы обслуживания
- Россия и Екатеринбург
- Адрес
-
Волгоградская 178
620146 Екатеринбург
Россия
+7-9126637086 resurs-2012.ru