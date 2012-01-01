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ИЦ Ресурс – помощь в учебе
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    Информационный центр Ресурс осуществляет помощь в

    учебе уже более 10 лет. За период оказания образовательных услуг выполнено

    более 10000 работ разного уровня по экономическому и гуманитарному профилю. ИЦ

    Ресурс - это широкая база проверенных специалистов, поэтому имеется возможность

    оказания срочной помощи заказчикам или выполнения оперативных доработок по

    замечаниям преподавателя. Каждая выполненная работа проходит внутреннюю

    проверку на соответствие всех исходных требований и уникальности перед

    отправкой заказчику, поэтому вероятность внесения корректировок снижена до

    минимума. На работы, выполненные в нашем центре, устанавливается срок

    гарантийного обслуживания с целью внесения правок по замечаниям руководителя

    (оформленные в рецензию), что повышает результативность и надежность

    сотрудничества. Оказание индивидуальной помощи в ИЦ «Ресурс» - это соблюдение

    всех требований заказчика с заявленным уровнем авторской уникальности точно в

    срок.

    Информационный центр «Ресурс»

    Сайт: resurs -2012.ru

    Email: 89126637086@yandex.ru




    Услуги
    помощь студнтам и помощь в учеб
    Регионы обслуживания
    Россия и Екатеринбург
    Адрес
    Волгоградская 178
    620146 Екатеринбург
    Россия
    +7-9126637086 resurs-2012.ru
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