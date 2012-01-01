Информационный центр Ресурс осуществляет помощь в

учебе уже более 10 лет. За период оказания образовательных услуг выполнено

более 10000 работ разного уровня по экономическому и гуманитарному профилю. ИЦ

Ресурс - это широкая база проверенных специалистов, поэтому имеется возможность

оказания срочной помощи заказчикам или выполнения оперативных доработок по

замечаниям преподавателя. Каждая выполненная работа проходит внутреннюю

проверку на соответствие всех исходных требований и уникальности перед

отправкой заказчику, поэтому вероятность внесения корректировок снижена до

минимума. На работы, выполненные в нашем центре, устанавливается срок

гарантийного обслуживания с целью внесения правок по замечаниям руководителя

(оформленные в рецензию), что повышает результативность и надежность

сотрудничества. Оказание индивидуальной помощи в ИЦ «Ресурс» - это соблюдение

всех требований заказчика с заявленным уровнем авторской уникальности точно в

срок.

Информационный центр «Ресурс»

Сайт: resurs -2012.ru

Email: 89126637086@yandex.ru











