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Forma-T studio
Архитекторы Москва
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Проекты

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    Проект ПРИРОДА В ДОМЕ. Программа ФАЗЕНДА, Forma-T studio Forma-T studio
    Проект ПРИРОДА В ДОМЕ. Программа ФАЗЕНДА, Forma-T studio Forma-T studio
    Проект ПРИРОДА В ДОМЕ. Программа ФАЗЕНДА, Forma-T studio Forma-T studio
    +29
    Проект ПРИРОДА В ДОМЕ. Программа ФАЗЕНДА

    Архитектурное бюро «Forma-T studio» под руководством архитекторов Мезеновой Анастасии и Грачевой Ларисы специализируется на создании интерьеров жилых и общественных помещений, архитектурном проектировании и декорировании существующих пространств.

    С момента основания компании в 2006 г. Нам удалось накопить внушительный опыт в проектировании и реализации объектов различной степени сложности, в том числе: частные дома, квартиры, салоны красоты, магазины, банки, офисы, бары, рестораны и фитнес клубы. Нам удалось собрать команду профессионалов и единомышленников, помогающих нам воплощать в жизнь уникальные авторские интерьеры.  

    Мы привыкли экспериментировать с самыми разнообразными стилями. Нам одинаково интересны «арт-деко», «функционализм», «хай-тек» или насыщенный деталями «барокко». Наш богатый архив по истории стилей и архитектуры интерьера помогает нам держаться на почтительном расстоянии от общепринятых клише!

    В своей работе мы решаем много задач, но главными из них являются:

    - создание индивидуального и неповторимого интерьера для каждого нашего клиента  - результат синтеза традиционных архитектурных устоев, инновационных технологий, ваших желаний и наших идей!

    - оптимальная организация пространства в  соответствии с законами эргономики, художественной композиции и функциональности.

    - итог нашей совместной работы должен нравиться нам и нашим клиентам. Ваши рекомендации являются фундаментом нашей хорошей репутации.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    • ландшафтный дизайн
    • инженерное проектирование
    • конструктивное проктирование
    • изготовление мебели по индивидуальным эскизам
    • строительство
    Регионы обслуживания
    г.Москва и Московская область
    Адрес
    Поморская 3а
    127410 Москва
    Россия
    +7-9265656609 www.formatstudio.ru
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