Архитектурное бюро «Forma-T studio» под руководством архитекторов Мезеновой Анастасии и Грачевой Ларисы специализируется на создании интерьеров жилых и общественных помещений, архитектурном проектировании и декорировании существующих пространств.

С момента основания компании в 2006 г. Нам удалось накопить внушительный опыт в проектировании и реализации объектов различной степени сложности, в том числе: частные дома, квартиры, салоны красоты, магазины, банки, офисы, бары, рестораны и фитнес клубы. Нам удалось собрать команду профессионалов и единомышленников, помогающих нам воплощать в жизнь уникальные авторские интерьеры.

Мы привыкли экспериментировать с самыми разнообразными стилями. Нам одинаково интересны «арт-деко», «функционализм», «хай-тек» или насыщенный деталями «барокко». Наш богатый архив по истории стилей и архитектуры интерьера помогает нам держаться на почтительном расстоянии от общепринятых клише!

В своей работе мы решаем много задач, но главными из них являются:

- создание индивидуального и неповторимого интерьера для каждого нашего клиента - результат синтеза традиционных архитектурных устоев, инновационных технологий, ваших желаний и наших идей!

- оптимальная организация пространства в соответствии с законами эргономики, художественной композиции и функциональности.

- итог нашей совместной работы должен нравиться нам и нашим клиентам. Ваши рекомендации являются фундаментом нашей хорошей репутации.