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Сонум Товары для сна
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    • Сонум – производитель анатомических матрасов и подушек европейского качества. 


    В салонах Сонум представлена широкая линейка кроватей, матрасов, белья и других аксессуаров для сна и спальных комнат.

    Фирменные салоны Сонум есть практически во всех крупных городах России, там вы можете в живую ознакомиться с продукцией бренда, а так же выбрать кровать, 

    постельное белье, ковры и другие аксессуары для вашей спальной комнаты.

    В наличии более 20 различных моделей каждого из производимых изделий, по качеству не уступающих именитым аналогам, но по доступной цене.

    Консультанты всегда помогут сделать правильный выбор, а так же проконсультируют по всем вопросам.

    Услуги
    • анатомические матрасы
    • анатомические подушки
    • постельное белье
    • ковры
    • мебель
    • комоды
    • светильники
    • анатомическая подушка
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    Регионы обслуживания
    Иваново
    Адрес
    8 Марта, 32, цокольный этаж
    153037 Иваново
    Россия
    +7-9092471169 ivanovo.sonum.ru
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