Сонум – производитель анатомических матрасов и подушек европейского качества.
В салонах Сонум представлена широкая линейка кроватей, матрасов, белья и других аксессуаров для сна и спальных комнат.
Фирменные салоны Сонум есть практически во всех крупных городах России, там вы можете в живую ознакомиться с продукцией бренда, а так же выбрать кровать,
постельное белье, ковры и другие аксессуары для вашей спальной комнаты.
В наличии более 20 различных моделей каждого из производимых изделий, по качеству не уступающих именитым аналогам, но по доступной цене.
Консультанты всегда помогут сделать правильный выбор, а так же проконсультируют по всем вопросам.
- Услуги
- анатомические матрасы
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- светильники
- анатомическая подушка
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- Регионы обслуживания
- Иваново
- Адрес
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8 Марта, 32, цокольный этаж
153037 Иваново
Россия
+7-9092471169 ivanovo.sonum.ru