Сонум – производитель анатомических матрасов и подушек европейского качества.





В салонах Сонум представлена широкая линейка кроватей, матрасов, белья и других аксессуаров для сна и спальных комнат.

Фирменные салоны Сонум есть практически во всех крупных городах России, там вы можете в живую ознакомиться с продукцией бренда, а так же выбрать кровать,

постельное белье, ковры и другие аксессуары для вашей спальной комнаты.

В наличии более 20 различных моделей каждого из производимых изделий, по качеству не уступающих именитым аналогам, но по доступной цене.

Консультанты всегда помогут сделать правильный выбор, а так же проконсультируют по всем вопросам.