Работаем в творческом тандеме с 2009 года. Успешно довели до воплощения в реальный ремонт более 150 дизайн-проектов квартир, домов и общественных помещений в г.Краснодаре высокой сложности (создание концепции, визуализация, чертежи, подбор отделочных материалов, мебели, авторский надзор за ходом выполнения строительно-отделочных работ). Последние 4 года выполняем проекты исключительно в частном порядке. Это означает отсутствие корпоративного "конвейера", а следовательно - креативность, индивидуальный подход и свежие решения в каждом проекте. Мастера нашей отделочной бригады не говорят "это невозможно", а обсуждают с нами, как это воплотить.

Образование: Краснодарское художественное училище (факультет "Дизайн среды"), Кубанский государственный университет (художественно-графический факультет), Rhodec International UK (Interior design course). Работаем в AutoCAD, 3ds Max, CorelDRAW, Photoshop. Живем и работаем в Краснодаре. Выезжаем на объекты по Краснодарскому краю.