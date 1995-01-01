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Студия интерьерного дизайна happy.design
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 354Проекты (354) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • 3-комнатная квартира в г.Краснодаре, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Детская комната в стиле модерн
    3-комнатная квартира в г.Краснодаре, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Детская комната в стиле модерн
    3-комнатная квартира в г.Краснодаре, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Детская комната в стиле модерн
    +44
    3-комнатная квартира в г.Краснодаре
    Дизайн санузлов в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Ванная комната в стиле модерн
    Дизайн санузлов в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Ванная комната в стиле модерн
    Дизайн санузлов в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Ванная комната в стиле модерн
    +7
    Дизайн санузлов в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар
    Дизайн балкона в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design балконы
    Дизайн балкона в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design балконы
    Дизайн балкона в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар
    Дизайн гостиной в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Гостиная в стиле модерн
    Дизайн гостиной в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Гостиная в стиле модерн
    Дизайн гостиной в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Гостиная в стиле модерн
    +5
    Дизайн гостиной в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар
    Дизайн кухни в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Кухня в стиле модерн
    Дизайн кухни в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Кухня в стиле модерн
    Дизайн кухни в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Кухня в стиле модерн
    +2
    Дизайн кухни в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар
    Дизайн коридора в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Дизайн коридора в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Дизайн коридора в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +3
    Дизайн коридора в 2-х комнатной квартире в ЖК "Симфония", г.Краснодар
    Показать все 354 проекты

    Работаем в творческом тандеме с 2009 года. Успешно довели до воплощения в реальный ремонт более 150 дизайн-проектов квартир, домов и общественных помещений в г.Краснодаре высокой сложности (создание концепции, визуализация, чертежи, подбор отделочных материалов, мебели, авторский надзор за ходом выполнения строительно-отделочных работ). Последние 4 года выполняем проекты исключительно в частном порядке. Это означает отсутствие корпоративного "конвейера", а следовательно - креативность, индивидуальный подход и свежие решения в каждом проекте. Мастера нашей отделочной бригады не говорят "это невозможно", а обсуждают с нами, как это воплотить.

    Образование: Краснодарское художественное училище (факультет "Дизайн среды"), Кубанский государственный университет (художественно-графический факультет), Rhodec International UK (Interior design course). Работаем в AutoCAD, 3ds Max, CorelDRAW, Photoshop. Живем и работаем в Краснодаре. Выезжаем на объекты по Краснодарскому краю.

    Услуги
    Дизайн интерьера, ремонт под ключ и отделка помещений
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край
    Адрес
    Достоевского, 84
    350901 Краснодар
    Россия
    +7-9094483697 happy.design

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