С 2002 года производим фасадную лепнину (пилястры, тимпаны, карнизы и т.д.), ландшафтные элементы (фонтаны, беседки, скамейки) и элементы ограждения из искусственного камня. Наши изделия отличаются превосходным внешним видом, устойчивостью ко всем видам физического и природного воздействия, а также сроком службы более 50 лет.

Мы бесплатно подготовим для Вас 3D-проект фасадной отделки с учетом Ваших пожеланий и исходных данных. При отсутствии необходимых изделий в каталоге, наша компания изготовит их по индивидуальному эскизу.

Собственное производство позволяет нам предлагать продукцию высочайшего качества по выгодным ценам и осуществлять доставку в короткие сроки. Доставляем изделия в любую точку Москвы или до офиса транспортной компании.

Также поможем Вам в организации монтажных работ и при необходимости предоставим услугу шеф-монтажа.



