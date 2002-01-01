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OOO <q>ТопФасад</q>
Фасады Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Сочетание искусственного камня и облицовочного кирпича, OOO "ТопФасад" OOO 'ТопФасад' Загородные дома Камень Коричневый
    Сочетание искусственного камня и облицовочного кирпича, OOO "ТопФасад" OOO 'ТопФасад' Загородные дома Камень Коричневый
    Сочетание искусственного камня и облицовочного кирпича, OOO "ТопФасад" OOO 'ТопФасад' Загородные дома Камень Коричневый
    +4
    Сочетание искусственного камня и облицовочного кирпича
    Комбинированная отделка двухэтажного дома, OOO "ТопФасад" OOO 'ТопФасад' Загородные дома Камень Бежевый
    Комбинированная отделка двухэтажного дома, OOO "ТопФасад" OOO 'ТопФасад' Загородные дома Камень Бежевый
    Комбинированная отделка двухэтажного дома, OOO "ТопФасад" OOO 'ТопФасад' Загородные дома Камень Бежевый
    +10
    Комбинированная отделка двухэтажного дома
    Загородный дом в стиле средиземноморской виллы, OOO "ТопФасад" OOO 'ТопФасад' Дома с террасами Камень Бежевый
    Загородный дом в стиле средиземноморской виллы, OOO "ТопФасад" OOO 'ТопФасад' Загородные дома Камень Бежевый
    Загородный дом в стиле средиземноморской виллы, OOO "ТопФасад" OOO 'ТопФасад' Загородные дома Камень Бежевый
    +9
    Загородный дом в стиле средиземноморской виллы

    С 2002 года производим фасадную лепнину (пилястры, тимпаны, карнизы и т.д.), ландшафтные элементы (фонтаны, беседки, скамейки) и элементы ограждения из искусственного камня. Наши изделия отличаются превосходным внешним видом, устойчивостью ко всем видам физического и природного воздействия, а также сроком службы более 50 лет.

     

    Мы бесплатно подготовим для Вас 3D-проект фасадной отделки с учетом Ваших пожеланий и исходных данных. При отсутствии необходимых изделий в каталоге, наша компания изготовит их по индивидуальному эскизу.

     

    Собственное производство позволяет нам предлагать продукцию высочайшего качества по выгодным ценам и осуществлять доставку в короткие сроки. Доставляем изделия в любую точку Москвы или до офиса транспортной компании.

     

    Также поможем Вам в организации монтажных работ и при необходимости предоставим услугу шеф-монтажа.


    Услуги
    • фасадный декор
    • фасадная отделка
    • ландшафтный дизайн
    • ландшафтная архитектура
    • изготовление элементов оград
    • 3D-проектирование фасадов
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Варшавское шоссе, 141-6
    117405 Москва
    Россия
    +7-4952204112 topfacade.ru
    Законное владение

    142105, Московская область, г. Подольск, 1-ый Деловой проезд, д. 13, комната 6, мансарда﻿

    Отзыв

    Катя Михайлова
    Покупали беседку со скамейкой, дизайнер компании нарисовал эскиз, можно сказать, с моих слов, итог понравился. Доставили все достаточно быстро (мы проживаем в другом регионе), все было хорошо упаковано, в процессе транспортировки не повредилось. Отдельное спасибо за подробную инструкцию по монтажу, отдали ее рабочим, которых наняли для сбора беседки, думаю, она им облегчила задачу.
    больше 1 года назад
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    Дмитрий Кучеренко Дмитрий Кучеренко
    Обращались в ТопФасад за благоустройством придомовой территории. Хотелось беседку красивую, цветочницы, скамеечки расставить. Чтобы и красиво, и удобно все было, и с домом нашим сочеталось. Результат удовлетворил по всем пунктам! Теперь не только дом глаз радует, но и его окружающая обстановка. Спасибо!
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Апрель 2020
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    knyazeva_eka
    Заказывали в компании реставрацию особняка, который достался мне от родителей. Очень переживали за сохранность декоративных элементов и лепнины (если посмотреть на то, как реставрируют у нас в городе некоторые исторические здания, хочется просто плакать). Но наши страхи не оправдались, реставрация всех элементов была выполнена аккуратно и скрупулезно. Большое спасибо работникам!
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Май 2019
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    Показать все отзывы – 3
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