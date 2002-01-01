С 2002 года производим фасадную лепнину (пилястры, тимпаны, карнизы и т.д.), ландшафтные элементы (фонтаны, беседки, скамейки) и элементы ограждения из искусственного камня. Наши изделия отличаются превосходным внешним видом, устойчивостью ко всем видам физического и природного воздействия, а также сроком службы более 50 лет.
Мы бесплатно подготовим для Вас 3D-проект фасадной отделки с учетом Ваших пожеланий и исходных данных. При отсутствии необходимых изделий в каталоге, наша компания изготовит их по индивидуальному эскизу.
Собственное производство позволяет нам предлагать продукцию высочайшего качества по выгодным ценам и осуществлять доставку в короткие сроки. Доставляем изделия в любую точку Москвы или до офиса транспортной компании.
Также поможем Вам в организации монтажных работ и при необходимости предоставим услугу шеф-монтажа.
- Услуги
- фасадный декор
- фасадная отделка
- ландшафтный дизайн
- ландшафтная архитектура
- изготовление элементов оград
- 3D-проектирование фасадов
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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Варшавское шоссе, 141-6
117405 Москва
Россия
+7-4952204112 topfacade.ru
142105, Московская область, г. Подольск, 1-ый Деловой проезд, д. 13, комната 6, мансарда