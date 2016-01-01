Если вы заботитесь об уюте собственного дома и хотите придать интерьеру неповторимый стиль, то наилучшим решением будет обратиться к профессионалам!
Мы поможем вам с проектом на любом этапе- будь то закладка фундамента дома или квартира, которая уже обрела определенные стилистические черты. Первая встреча с клиентом очень важна для нас. За чашкой ароматного кофе в непринужденной обстановке мы стараемся понять внутренний мир и характер заказчика, его пристрастия, образ жизни, занятия, привычки, вплоть до того, как он заходит в комнату и куда бросает ключи…. Здесь важна каждая мелочь. Иногда интерьер строится вокруг страшно любимой и дорогой для человека шкатулки, распутывается как клубок и выстраивается в оригинальное интерьерное решение. Наша задача не навязывать свое мнение, а тактично подводить к наиболее верному и грамотному варианту. Подбор отделочных материалов,покрытий, мебели, декора или текстиля-вы можете быть уверены, результат вас приятно поразит.
Для нас важен и результат, и процесс работы.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- декорирование
- 3D-визуализация
- рабочие чертежи
- Регионы обслуживания
- г. Казань и г. Москва
- Адрес
-
ул. Островского 87, оф. 522
420107 Казань
Россия
+7-9872972101 decordesign.me