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Decor&amp;Design
Дизайнеры интерьера Казань
Обзор 19Проекты (19) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Апартаменты в Сочи, Decor&Design Decor&Design Гостиная в классическом стиле
    Апартаменты в Сочи, Decor&Design Decor&Design Гостиная в классическом стиле
    Апартаменты в Сочи, Decor&Design Decor&Design Гостиная в классическом стиле
    +19
    Апартаменты в Сочи
    Трехкомнатная квартира в Москве, Decor&Design Decor&Design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Трехкомнатная квартира в Москве, Decor&Design Decor&Design Гостиные в эклектичном стиле
    Трехкомнатная квартира в Москве, Decor&Design Decor&Design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +17
    Трехкомнатная квартира в Москве
    детская для девочки, Decor&Design Decor&Design Детская комнатa в классическом стиле
    детская для девочки, Decor&Design Decor&Design Детская комнатa в классическом стиле
    детская для девочки, Decor&Design Decor&Design Детская комнатa в классическом стиле
    +4
    детская для девочки
    романтичная классика, Decor&Design Decor&Design Гостиная в классическом стиле
    романтичная классика, Decor&Design Decor&Design Гостиная в классическом стиле
    романтичная классика, Decor&Design Decor&Design Гостиная в классическом стиле
    +15
    романтичная классика
    Лондон в Казани, Decor&Design Decor&Design Гостиные в эклектичном стиле
    Лондон в Казани, Decor&Design Decor&Design Гостиные в эклектичном стиле
    Лондон в Казани, Decor&Design Decor&Design Гостиные в эклектичном стиле
    +19
    Лондон в Казани
    вечная классика, Decor&Design Decor&Design Детская комнатa в классическом стиле
    вечная классика, Decor&Design Decor&Design Детская комнатa в классическом стиле
    вечная классика, Decor&Design Decor&Design Детская комнатa в классическом стиле
    +11
    вечная классика
    Показать все 19 проекты

    Если вы заботитесь об уюте собственного дома и хотите придать интерьеру неповторимый стиль, то наилучшим решением будет обратиться к профессионалам!

    Мы поможем вам с проектом на любом этапе- будь то закладка фундамента дома или квартира, которая уже обрела определенные стилистические черты. Первая встреча с клиентом очень важна для нас. За чашкой ароматного кофе в непринужденной обстановке мы стараемся понять внутренний мир и характер заказчика, его пристрастия, образ жизни, занятия, привычки, вплоть до того, как он заходит в комнату и куда бросает ключи…. Здесь важна каждая мелочь. Иногда интерьер строится вокруг страшно любимой и дорогой для человека шкатулки, распутывается как клубок и выстраивается в оригинальное интерьерное решение. Наша задача не навязывать свое мнение, а тактично подводить к наиболее верному и грамотному варианту. Подбор отделочных материалов,покрытий, мебели, декора или текстиля-вы можете быть уверены, результат вас приятно поразит.

    Для нас важен и результат, и процесс работы.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • декорирование
    • 3D-визуализация
    • рабочие чертежи
    Регионы обслуживания
    г. Казань и г. Москва
    Адрес
    ул. Островского 87, оф. 522
    420107 Казань
    Россия
    +7-9872972101 decordesign.me

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