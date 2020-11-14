Дизайн всех видов помещений под ключ, начиная от квартиры и заканчивая магазинами.
Александр Дискант
Ведущий дизайнер, арт директор студии «IDM»
Получил диплом о высшем образовании в Вильнюсской школе дизайна, работал в ведущих дизайн-студиях Литвы, теперь успешно работаю в России. Было реализовано множество дизайн-проектов жилых и общественных интерьеров в Литве, Белоруссии, Англии и России.
Создавая для вас проект интерьера квартиры, дома или офиса я в первую очередь думаю о том, чтобы в нем было удобно и комфортно вам и вашим гостям. А его внутренняя атмосфера дарила тепло и уют изо дня в день.
Не маловажное, чему я научился, работая в Европе, это то, что дизайнер зачастую становится близким другом семьи, для того, чтобы проникнутся неуловимой философией жизни своих заказчиков и перенести эти эмоции в новый интерьер.
Буду рад встречи и знакомству с вами, для создания того самого неповторимого, функционального, эргономичного, стильного — Вашего интерьера!
- Услуги
- Дизайн квартир
- Дизайн домов
- Дизайн офисов
- Дизайн салонов красоты
- Дизайн ресторанов и кафе
- Дизайн магазинов
- Архитектура и ландшафт
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Адрес
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ул. Цвиллинга, д. 1, стр. 1
620142 Екатеринбург
Россия
+7-9823297815 di.idmgrp.ru
620142 Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 1, стр. 1, пом. 258. 9 эт.