Дизайн всех видов помещений под ключ, начиная от квартиры и заканчивая магазинами.





Александр Дискант

Ведущий дизайнер, арт директор студии «IDM»





Получил диплом о высшем образовании в Вильнюсской школе дизайна, работал в ведущих дизайн-студиях Литвы, теперь успешно работаю в России. Было реализовано множество дизайн-проектов жилых и общественных интерьеров в Литве, Белоруссии, Англии и России.

Создавая для вас проект интерьера квартиры, дома или офиса я в первую очередь думаю о том, чтобы в нем было удобно и комфортно вам и вашим гостям. А его внутренняя атмосфера дарила тепло и уют изо дня в день.

Не маловажное, чему я научился, работая в Европе, это то, что дизайнер зачастую становится близким другом семьи, для того, чтобы проникнутся неуловимой философией жизни своих заказчиков и перенести эти эмоции в новый интерьер.

Буду рад встречи и знакомству с вами, для создания того самого неповторимого, функционального, эргономичного, стильного — Вашего интерьера!