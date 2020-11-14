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IDM Group
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородный дом в г. Екатеринбург, IDM Group IDM Group Тренажерный зал в стиле лофт
    Загородный дом в г. Екатеринбург, IDM Group IDM Group Гардеробная в стиле лофт
    Загородный дом в г. Екатеринбург, IDM Group IDM Group Гостиная в стиле лофт
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    Загородный дом в г. Екатеринбург

    Дизайн всех видов помещений под ключ, начиная от квартиры и заканчивая магазинами.


    Александр Дискант

    Ведущий дизайнер, арт директор студии «IDM»


    Получил диплом о высшем образовании в Вильнюсской школе дизайна, работал в ведущих дизайн-студиях Литвы, теперь успешно работаю в России. Было реализовано множество дизайн-проектов жилых и общественных интерьеров в Литве, Белоруссии, Англии и России.

    Создавая для вас проект интерьера квартиры, дома или офиса я в первую очередь думаю о том, чтобы в нем было удобно и комфортно вам и вашим гостям. А его внутренняя атмосфера дарила тепло и уют изо дня в день.

    Не маловажное, чему я научился, работая в Европе, это то, что дизайнер зачастую становится близким другом семьи, для того, чтобы проникнутся неуловимой философией жизни своих заказчиков и перенести эти эмоции в новый интерьер.

    Буду рад встречи и знакомству с вами, для создания того самого неповторимого, функционального, эргономичного, стильного — Вашего интерьера!

    Услуги
    • Дизайн квартир
    • Дизайн домов
    • Дизайн офисов
    • Дизайн салонов красоты
    • Дизайн ресторанов и кафе
    • Дизайн магазинов
    • Архитектура и ландшафт
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    ул. Цвиллинга, д. 1, стр. 1
    620142 Екатеринбург
    Россия
    +7-9823297815 di.idmgrp.ru
    Законное владение

    620142 Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 1, стр. 1, пом. 258. 9 эт.

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