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Maxdesign
Дизайнеры Санкт-Петербург
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    Почему нас выбирают?!

    • Разработка планировочного решения согласно действующей нормативной документации-Разработка уникальной концепции для каждого объекта с учетом пожеланий заказчика.
    • Консультации дизайнера при выборе строительных и отделочных материалов, технологий, инженерии, сантехники, осветительных приборов, мебели, предметов декора и искусства.
    • ЗD визуализации высокого качества по каждому помещению.
    • Комплект рабочей документации для строителей и смежных организацийСпецификации материалов, оборудования, предметов интерьера.
    • Выбор, контроль и взаимодействие с поставщиками и подрядчиками в ходе ремонтно-строительных работ.
    • Формирование бюджета проекта, исходя из пожеланий Заказчика без потерь эстетических качеств
    • Декорирование помещения и консультации по подбору штор, предметов декора, аксессуаров, предметов искусства
    • Смета на все материалы и оборудование
    • Смета на строительные работы, черновые материалы и график производства работ.

    Интересы клиента первичны, поэтому мы всегда предлагаем только оптимальные решения!


    Услуги
    Проект и ремонт
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Старо-Петергофский проспект 44, офис 305
    190020 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9006500050 maxdesign.pro
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