Почему нас выбирают?!

Разработка планировочного решения согласно действующей нормативной документации-Разработка уникальной концепции для каждого объекта с учетом пожеланий заказчика.

Консультации дизайнера при выборе строительных и отделочных материалов, технологий, инженерии, сантехники, осветительных приборов, мебели, предметов декора и искусства.

ЗD визуализации высокого качества по каждому помещению.

Комплект рабочей документации для строителей и смежных организацийСпецификации материалов, оборудования, предметов интерьера.

Выбор, контроль и взаимодействие с поставщиками и подрядчиками в ходе ремонтно-строительных работ.

Формирование бюджета проекта, исходя из пожеланий Заказчика без потерь эстетических качеств

Декорирование помещения и консультации по подбору штор, предметов декора, аксессуаров, предметов искусства

Смета на все материалы и оборудование

Смета на строительные работы, черновые материалы и график производства работ.

Интересы клиента первичны, поэтому мы всегда предлагаем только оптимальные решения!



