Почему нас выбирают?!
- Разработка планировочного решения согласно действующей нормативной документации-Разработка уникальной концепции для каждого объекта с учетом пожеланий заказчика.
- Консультации дизайнера при выборе строительных и отделочных материалов, технологий, инженерии, сантехники, осветительных приборов, мебели, предметов декора и искусства.
- ЗD визуализации высокого качества по каждому помещению.
- Комплект рабочей документации для строителей и смежных организацийСпецификации материалов, оборудования, предметов интерьера.
- Выбор, контроль и взаимодействие с поставщиками и подрядчиками в ходе ремонтно-строительных работ.
- Формирование бюджета проекта, исходя из пожеланий Заказчика без потерь эстетических качеств
- Декорирование помещения и консультации по подбору штор, предметов декора, аксессуаров, предметов искусства
- Смета на все материалы и оборудование
- Смета на строительные работы, черновые материалы и график производства работ.
Интересы клиента первичны, поэтому мы всегда предлагаем только оптимальные решения!
- Услуги
- Проект и ремонт
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Старо-Петергофский проспект 44, офис 305
190020 Санкт-Петербург
Россия
+7-9006500050 maxdesign.pro