Наша студия специализируется на персонифицированных и современных интерьерах и предлагает профессиональных подход к дизайну интерьера и проектам художественного оформления квартир и офисов.
- Услуги
- Проектирование
- полный дизайн-проект интерьера с подробной технической документацией и рабочими чертежами. Подбор и комплектация отделочных материалов
- мебели
- света и оборудования. Авторский надзор.
- Регионы обслуживания
- Россия и Уфа
- Адрес
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Карла Маркса 60/1
450015 Уфа
Россия
+7-9053082570 www.umka.tv