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Студия дизайна Ирины Комиссаровой
Дизайнеры интерьера Уфа
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Воспоминания о путешествиях, Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой
    Воспоминания о путешествиях, Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой
    Воспоминания о путешествиях, Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой
    +6
    Воспоминания о путешествиях
    Детская с Икеа, Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой
    Детская с Икеа, Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой
    Детская с Икеа, Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой
    +1
    Детская с Икеа
    Цитаты английского стиля., Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой Гостиная в классическом стиле
    Цитаты английского стиля., Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой Гостиная в классическом стиле
    Цитаты английского стиля., Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой Гостиная в классическом стиле
    +8
    Цитаты английского стиля.
    Классика на 50 метрах., Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой Гостиная в классическом стиле
    Классика на 50 метрах., Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой Гостиная в классическом стиле
    Классика на 50 метрах., Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой Гостиная в классическом стиле
    +7
    Классика на 50 метрах.
    Камерная тональность., Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой Гостиные в эклектичном стиле
    Камерная тональность., Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой Гостиные в эклектичном стиле
    Камерная тональность., Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой Гостиные в эклектичном стиле
    +7
    Камерная тональность.
    Kinder, Küche, Bücher., Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой Гостиная в классическом стиле
    Kinder, Küche, Bücher., Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой Гостиная в классическом стиле
    Kinder, Küche, Bücher., Студия дизайна Ирины Комиссаровой Студия дизайна Ирины Комиссаровой Гостиная в классическом стиле
    +14
    Kinder, Küche, Bücher.
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    Наша студия специализируется на персонифицированных и современных интерьерах и предлагает профессиональных подход к дизайну интерьера и проектам художественного оформления квартир и офисов.

    Услуги
    • Проектирование
    • полный дизайн-проект интерьера с подробной технической документацией и рабочими чертежами. Подбор и комплектация отделочных материалов
    • мебели
    • света и оборудования. Авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    Россия и Уфа
    Адрес
    Карла Маркса 60/1
    450015 Уфа
    Россия
    +7-9053082570 www.umka.tv
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