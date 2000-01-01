Морские и пресноводные аквариумы под ключ по индивидуальным размерам.









Делаем качественные и надежные аквариумы по разумным ценам. Берем проекты от небольших домашних аквариумов на 30-50 литров до крупных систем на 5000 литров с выносной системой жизнеобеспечения. Выполняем все этапы, включая проектирование, изготовление стеклянного аквариума и опорного каркаса (тумбы), подбор и закупку оборудования, декора и гидробионтов, доставку, установку, оформление, запуск и заселение.





Занимаемся профессиональным обслуживанием морских и пресноводных аквариумов по договору.





Специалисты — аквариумисты с биологическим образованием и опытом работы в аквариумистике от 5 лет.