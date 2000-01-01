Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Aquacube
Другие компании Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Морской аквариум с кораллами на 150л, Aquacube Aquacube ГостинаяАксессуары и декорации Стекло Бежевый
    Морской аквариум с кораллами на 150л, Aquacube Aquacube ГостинаяАксессуары и декорации Стекло Бежевый
    Морской аквариум с кораллами на 150л, Aquacube Aquacube ГостинаяАксессуары и декорации Стекло Бежевый
    +2
    Морской аквариум с кораллами на 150л
    Аквариум с растениями 600л, Aquacube Aquacube ГостинаяАксессуары и декорации Стекло Белый
    Аквариум с растениями 600л, Aquacube Aquacube ГостинаяАксессуары и декорации Стекло Белый
    Аквариум с растениями 600л, Aquacube Aquacube ГостинаяАксессуары и декорации Стекло Белый
    Аквариум с растениями 600л
    Аквариум с цихлидами 1500л, Aquacube Aquacube Офисные помещения и магазины Стекло Белый
    Аквариум с цихлидами 1500л, Aquacube Aquacube Офисные помещения и магазины Стекло Белый
    Аквариум с цихлидами 1500л, Aquacube Aquacube Офисные помещения и магазины Стекло Белый
    +3
    Аквариум с цихлидами 1500л

    Морские и пресноводные аквариумы под ключ по индивидуальным размерам.



    Делаем качественные и надежные аквариумы по разумным ценам. Берем проекты от небольших домашних аквариумов на 30-50 литров до крупных систем на 5000 литров с выносной системой жизнеобеспечения. Выполняем все этапы, включая проектирование, изготовление стеклянного аквариума и опорного каркаса (тумбы), подбор и закупку оборудования, декора и гидробионтов, доставку, установку, оформление, запуск и заселение.


    Занимаемся профессиональным обслуживанием морских и пресноводных аквариумов по договору.


    Специалисты — аквариумисты с биологическим образованием и опытом работы в аквариумистике от 5 лет.

    Услуги
    • Аквариум под ключ
    • аквариум на заказ
    • обслуживание аквариумов
    • чистка аквариума
    • оформление аквариума
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    129223 Москва
    Россия
    +7-9771812631 aquacube.pro
      Add SEO element