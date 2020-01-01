Здравствуйте!Я декоратор интерьера.Могу для любого помещения сделать звёздный интерьер по земным ценам.Работаю как с новыми квартирами,так и когда требуется просто обновление декора.Могу переделать Вашу спальню так,что каждый день Вы будете начинать в хорошем настроении.Поскольку мне моя работа приносит ещё и удовольствие,цены у меня весьма демократичные.Работаю быстро.