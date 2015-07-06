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Мебельная компания FunEra. Изготовление мебели из фанеры на заказ. http://www.fun-era.ru
Мебель и аксессуары Железнодорожный
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Умный стол, Мебельная компания FunEra. Изготовление мебели из фанеры на заказ. http://www.fun-era.ru Мебельная компания FunEra. Изготовление мебели из фанеры на заказ. http://www.fun-era.ru Рабочий кабинет Письменные столы Фанера Коричневый
    Умный стол
    Вертикаль, Мебельная компания FunEra. Изготовление мебели из фанеры на заказ. http://www.fun-era.ru Мебельная компания FunEra. Изготовление мебели из фанеры на заказ. http://www.fun-era.ru Офисные помещения и магазины Фанера Прозрачный
    Вертикаль, Мебельная компания FunEra. Изготовление мебели из фанеры на заказ. http://www.fun-era.ru Мебельная компания FunEra. Изготовление мебели из фанеры на заказ. http://www.fun-era.ru Офисные помещения и магазины Фанера Прозрачный
    Вертикаль, Мебельная компания FunEra. Изготовление мебели из фанеры на заказ. http://www.fun-era.ru Мебельная компания FunEra. Изготовление мебели из фанеры на заказ. http://www.fun-era.ru Офисные помещения и магазины Фанера Прозрачный
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    Вертикаль
    Школа Газпром, Мебельная компания FunEra. Изготовление мебели из фанеры на заказ. http://www.fun-era.ru Мебельная компания FunEra. Изготовление мебели из фанеры на заказ. http://www.fun-era.ru Коммерческие помещения Фанера
    Школа Газпром, Мебельная компания FunEra. Изготовление мебели из фанеры на заказ. http://www.fun-era.ru Мебельная компания FunEra. Изготовление мебели из фанеры на заказ. http://www.fun-era.ru Коммерческие помещения
    Школа Газпром, Мебельная компания FunEra. Изготовление мебели из фанеры на заказ. http://www.fun-era.ru Мебельная компания FunEra. Изготовление мебели из фанеры на заказ. http://www.fun-era.ru Коммерческие помещения
    Школа Газпром
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    Наши работы

    Частная мебельная мастерская «FunEra» основана в 2011г. и на сегодняшний день является ведущим производством в своей отрасли в России. Мы занимаемся созданием мебели, предметов декора и освещения, а так же эксклюзивными интерьерными решениями из высокосортной березовой фанеры на собственном производстве в Подмосковье.

         Фанера более других материалов подходит для производства мебели. Благодаря своей прочности и конструкции (листы натурального древесного массива высокого качества, склеенные между собой), срок службы мебели из фанеры более 70 лет, что в 10 раз больше срока службы мебели из дешевых материалов, таких как МДФ и ДСП, которые по сути являются прессованными опилками и давно не используются в развитых странах для производства мебели.      Березовая фанера по своим свойствам ничем не отличается от массива, обладает высокой прочностью и экологичностью, а покраска специально подобранными привозимыми из Франции и Германии лаками и маслами раскрывает  уникальный рисунок и делает неповторимым каждое наше изделие.      Ежегодно мы производим более 100 эксклюзивных интерьеров, более 300 единиц мебели, более 300 столов и журнальных столиков, более 50 торговых и выставочных стендов, а так же кафе и рестораны. Основная концепция нашей мебели - эксклюзивность. Мы целенаправленно сдерживаем количество заказов, чтобы не превращаться в массового производителя дешевых "штамповок". Используя станки только для фигурного раскроя материала, покраска, шлифовка, подгонка и сборка готовой мебели осуществляется исключительно вручную - только вкладывая частичку себя можно сделать что-то достойное и поистине уникальное.

    Услуги
    • изготовление мебели из фанеры на заказ. Кухни
    • шкафы
    • детские
    • прихожие
    • спальни. Выставочные стенды
    • барные стойки и многое другое.
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская обл.
    • Железнодорожный
    Адрес
    ул. Новослободская, д.13
    143985 Железнодорожный
    Россия
    +7-9151490449 www.fun-era.ru
    Законное владение

    117623, г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.17, кв.82

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