Частная мебельная мастерская «FunEra» основана в 2011г. и на сегодняшний день является ведущим производством в своей отрасли в России. Мы занимаемся созданием мебели, предметов декора и освещения, а так же эксклюзивными интерьерными решениями из высокосортной березовой фанеры на собственном производстве в Подмосковье.

Фанера более других материалов подходит для производства мебели. Благодаря своей прочности и конструкции (листы натурального древесного массива высокого качества, склеенные между собой), срок службы мебели из фанеры более 70 лет, что в 10 раз больше срока службы мебели из дешевых материалов, таких как МДФ и ДСП, которые по сути являются прессованными опилками и давно не используются в развитых странах для производства мебели. Березовая фанера по своим свойствам ничем не отличается от массива, обладает высокой прочностью и экологичностью, а покраска специально подобранными привозимыми из Франции и Германии лаками и маслами раскрывает уникальный рисунок и делает неповторимым каждое наше изделие. Ежегодно мы производим более 100 эксклюзивных интерьеров, более 300 единиц мебели, более 300 столов и журнальных столиков, более 50 торговых и выставочных стендов, а так же кафе и рестораны. Основная концепция нашей мебели - эксклюзивность. Мы целенаправленно сдерживаем количество заказов, чтобы не превращаться в массового производителя дешевых "штамповок". Используя станки только для фигурного раскроя материала, покраска, шлифовка, подгонка и сборка готовой мебели осуществляется исключительно вручную - только вкладывая частичку себя можно сделать что-то достойное и поистине уникальное.