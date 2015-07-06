Частная мебельная мастерская «FunEra» основана в 2011г. и на сегодняшний день является ведущим производством в своей отрасли в России. Мы занимаемся созданием мебели, предметов декора и освещения, а так же эксклюзивными интерьерными решениями из высокосортной березовой фанеры на собственном производстве в Подмосковье.
Фанера более других материалов подходит для производства мебели. Благодаря своей прочности и конструкции (листы натурального древесного массива высокого качества, склеенные между собой), срок службы мебели из фанеры более 70 лет, что в 10 раз больше срока службы мебели из дешевых материалов, таких как МДФ и ДСП, которые по сути являются прессованными опилками и давно не используются в развитых странах для производства мебели. Березовая фанера по своим свойствам ничем не отличается от массива, обладает высокой прочностью и экологичностью, а покраска специально подобранными привозимыми из Франции и Германии лаками и маслами раскрывает уникальный рисунок и делает неповторимым каждое наше изделие. Ежегодно мы производим более 100 эксклюзивных интерьеров, более 300 единиц мебели, более 300 столов и журнальных столиков, более 50 торговых и выставочных стендов, а так же кафе и рестораны. Основная концепция нашей мебели - эксклюзивность. Мы целенаправленно сдерживаем количество заказов, чтобы не превращаться в массового производителя дешевых "штамповок". Используя станки только для фигурного раскроя материала, покраска, шлифовка, подгонка и сборка готовой мебели осуществляется исключительно вручную - только вкладывая частичку себя можно сделать что-то достойное и поистине уникальное.
- Услуги
- изготовление мебели из фанеры на заказ. Кухни
- шкафы
- детские
- прихожие
- спальни. Выставочные стенды
- барные стойки и многое другое.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Железнодорожный
- Адрес
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ул. Новослободская, д.13
143985 Железнодорожный
Россия
+7-9151490449 www.fun-era.ru
117623, г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.17, кв.82