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FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ
Мебель и аксессуары Соболиха
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Умный стол, FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ Рабочий кабинет в стиле лофт Фанера Коричневый
    Умный стол
    Вертикаль, FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ Коммерческие помещения Фанера Прозрачный
    Вертикаль, FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ Коммерческие помещения Фанера Прозрачный
    Вертикаль, FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ Коммерческие помещения Фанера Прозрачный
    +7
    Вертикаль
    Школа Газпром, FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ Коммерческие помещения Фанера
    Школа Газпром, FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ Коммерческие помещения
    Школа Газпром, FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ Коммерческие помещения
    +9
    Школа Газпром
    Наши работы, FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ Спальня в стиле лофт Фанера
    Наши работы, FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ Спальня в стиле лофт Фанера
    Наши работы, FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ FUN | ERA. Мебель и интерьеры из фанеры и МДФ на заказ Спальня в стиле лофт Фанера
    +60
    Наши работы

    FUN | ERA - столярная мастерская, специализирующаяся на изготовлении мебели и других предметов интерьера премиального уровня из фанеры и МДФ по индивидуальным проекта.

    В производстве мы используем премиальную фурнитуру - Blum, Hettich и Boyard в зависимости от потребностей клиента.

    Наши изделия мы покрывает профессиональными высококачественными грунтами, лаками и эмалями Genc, Sayerlack и Genc.



     



    Мы покрываем наши изделия профессиональными

    лакокрасочными материалами genc, renner и sayerlack.



     



    Также мы изготавливаем изделия из лдсп, и мебель

    со стеклянными и металлическими элементами.


    Услуги
    • мебель на заказ
    • стол
    • шкаф
    • стеллаж
    • кухня
    • детская
    • комод
    • тумба
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская обл.
    • Железнодорожный
    • Соболиха
    Адрес
    ул. Новослободская, д.13
    143985 Соболиха
    Россия
    +7-4991132577 www.fun-era.ru
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