FUN | ERA - столярная мастерская, специализирующаяся на изготовлении мебели и других предметов интерьера премиального уровня из фанеры и МДФ по индивидуальным проекта.

В производстве мы используем премиальную фурнитуру - Blum, Hettich и Boyard в зависимости от потребностей клиента.

Наши изделия мы покрывает профессиональными высококачественными грунтами, лаками и эмалями Genc, Sayerlack и Genc.

















Мы покрываем наши изделия профессиональными

лакокрасочными материалами genc, renner и sayerlack.

















Также мы изготавливаем изделия из лдсп, и мебель

со стеклянными и металлическими элементами.



