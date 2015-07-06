FUN | ERA - столярная мастерская, специализирующаяся на изготовлении мебели и других предметов интерьера премиального уровня из фанеры и МДФ по индивидуальным проекта.
В производстве мы используем премиальную фурнитуру - Blum, Hettich и Boyard в зависимости от потребностей клиента.
Наши изделия мы покрывает профессиональными высококачественными грунтами, лаками и эмалями Genc, Sayerlack и Genc.
Мы покрываем наши изделия профессиональными
лакокрасочными материалами genc, renner и sayerlack.
Также мы изготавливаем изделия из лдсп, и мебель
со стеклянными и металлическими элементами.
- Услуги
- мебель на заказ
- стол
- шкаф
- стеллаж
- кухня
- детская
- комод
- тумба
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- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Железнодорожный
- Соболиха
- Адрес
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ул. Новослободская, д.13
143985 Соболиха
Россия
+7-4991132577 www.fun-era.ru