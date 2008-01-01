kaksebebrat — это студия дизайна интерьера, блог и самое ёмкое описание нашего подхода к работе. это семейный бизнес, поэтому мы проектируем интерьер как для себя, а к себе мы относимся ответственно: постоянно путешествуем и в новых странах наполняемся новыми вариантами и деталями для наших проектов. Собирая по миру лучший дизайн, мы реализуем его в ваших домах: быстро, качественно, элегантно с любовью. как себе, брат
- Услуги
- дизайн интерьеров
- декорирование
- предпродажная подготовка
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва
- Лондон
- Париж
- Нью-Йорк
- Адрес
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197110 Санкт-Петербург
Россия
+7-9095845551 www.kaksebebrat.ru