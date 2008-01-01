kaksebebrat — это студия дизайна интерьера, блог и самое ёмкое описание нашего подхода к работе. это семейный бизнес, поэтому мы проектируем интерьер как для себя, а к себе мы относимся ответственно: постоянно путешествуем и в новых странах наполняемся новыми вариантами и деталями для наших проектов. Собирая по миру лучший дизайн, мы реализуем его в ваших домах: быстро, качественно, элегантно с любовью. как себе, брат

Услуги дизайн интерьеров

декорирование

предпродажная подготовка

авторский надзор Регионы обслуживания Санкт-Петербург

Москва

Лондон

Париж

Нью-Йорк Адрес 197110 Санкт-Петербург

Россия

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