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kaksebebrat
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира , kaksebebrat kaksebebrat Ванная в стиле лофт
    Квартира , kaksebebrat kaksebebrat Спальня в скандинавском стиле
    Квартира , kaksebebrat kaksebebrat Ванная в стиле лофт
    +16
    Квартира
    Квартира в сердце Петроградки в ЖК "Аристократ", kaksebebrat kaksebebrat Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Квартира в сердце Петроградки в ЖК "Аристократ", kaksebebrat kaksebebrat Кухня в скандинавском стиле
    Квартира в сердце Петроградки в ЖК "Аристократ", kaksebebrat kaksebebrat Кухня в скандинавском стиле
    +19
    Квартира в сердце Петроградки в ЖК "Аристократ"
    Квартира для семейной пары фоторафов в ЖК "Галактика", kaksebebrat kaksebebrat Кухня в стиле модерн Зеленый
    Квартира для семейной пары фоторафов в ЖК "Галактика", kaksebebrat kaksebebrat Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Розовый
    Квартира для семейной пары фоторафов в ЖК "Галактика", kaksebebrat kaksebebrat Гостиные в эклектичном стиле
    +19
    Квартира для семейной пары фоторафов в ЖК "Галактика"
    Квартира в ЖК "NEW PITER" для семьи с подростком, kaksebebrat kaksebebrat Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт Зеленый
    Квартира в ЖК "NEW PITER" для семьи с подростком, kaksebebrat kaksebebrat Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Зеленый
    Квартира в ЖК "NEW PITER" для семьи с подростком, kaksebebrat kaksebebrat Гостиная в стиле модерн
    +16
    Квартира в ЖК "NEW PITER" для семьи с подростком
    Квартира для родителей подписчицы в ЖК "Солнечный город", kaksebebrat kaksebebrat Кухня в стиле модерн
    Квартира для родителей подписчицы в ЖК "Солнечный город", kaksebebrat kaksebebrat Ванная комната в стиле модерн
    Квартира для родителей подписчицы в ЖК "Солнечный город", kaksebebrat kaksebebrat Ванная комната в скандинавском стиле
    +16
    Квартира для родителей подписчицы в ЖК "Солнечный город"
    kaksebebrat — это студия дизайна интерьера, блог и самое ёмкое описание нашего подхода к работе. это семейный бизнес, поэтому мы проектируем интерьер как для себя, а к себе мы относимся ответственно: постоянно путешествуем и в новых странах наполняемся новыми вариантами и деталями для наших проектов. Собирая по миру лучший дизайн, мы реализуем его в ваших домах: быстро, качественно, элегантно с любовью. как себе, брат
    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • декорирование
    • предпродажная подготовка
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Лондон
    • Париж
    • Нью-Йорк
    Адрес
    197110 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9095845551 www.kaksebebrat.ru
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