Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Тимирязевский: компромисс мужского и женского: баланс резких форм и мягких линий, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    ЖК Тимирязевский: компромисс мужского и женского: баланс резких форм и мягких линий, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    ЖК Тимирязевский: компромисс мужского и женского: баланс резких форм и мягких линий, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +16
    ЖК Тимирязевский: компромисс мужского и женского: баланс резких форм и мягких линий
    Квартира в РГ Воронцовский парк для семьи, где у каждого есть место для важного, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Столовая комната в эклектичном стиле
    Квартира в РГ Воронцовский парк для семьи, где у каждого есть место для важного, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Кухни в эклектичном стиле
    Квартира в РГ Воронцовский парк для семьи, где у каждого есть место для важного, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Кухни в эклектичном стиле
    +21
    Квартира в РГ Воронцовский парк для семьи, где у каждого есть место для важного
    Квартира в ЖК Лобачевский для девушки с обилием зеркал и стеклянных поверхностей, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Гостиная в классическом стиле
    Квартира в ЖК Лобачевский для девушки с обилием зеркал и стеклянных поверхностей, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Гостиная в классическом стиле
    Квартира в ЖК Лобачевский для девушки с обилием зеркал и стеклянных поверхностей, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Гостиная в классическом стиле
    +27
    Квартира в ЖК Лобачевский для девушки с обилием зеркал и стеклянных поверхностей
    Яркий и жизнерадостный интерьер для молодой семьи в ЖК Парк Легенд, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Гостиная в классическом стиле
    Яркий и жизнерадостный интерьер для молодой семьи в ЖК Парк Легенд, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Гостиная в классическом стиле
    Яркий и жизнерадостный интерьер для молодой семьи в ЖК Парк Легенд, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Гостиная в классическом стиле
    +24
    Яркий и жизнерадостный интерьер для молодой семьи в ЖК Парк Легенд
    Квартира в ЖК Пресня Сити: зеркальные стены, потайные двери и люстры-кольца, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК Пресня Сити: зеркальные стены, потайные двери и люстры-кольца, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК Пресня Сити: зеркальные стены, потайные двери и люстры-кольца, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +15
    Квартира в ЖК Пресня Сити: зеркальные стены, потайные двери и люстры-кольца
    Квартира в ЖК Red Side 90 м² с большими окнами для молодой и амбициозной девушки, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК Red Side 90 м² с большими окнами для молодой и амбициозной девушки, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК Red Side 90 м² с большими окнами для молодой и амбициозной девушки, 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой 2F Design – студия дизайна интерьеров Анастасии Федосеевой Гостиные в эклектичном стиле
    +16
    Квартира в ЖК Red Side 90 м² с большими окнами для молодой и амбициозной девушки
    Показать все 9 проекты

    12 лет в создании дизайна интерьеров в современных и классических стилях. Более 560 проектов в 68 ЖК и элитных поселках Москвы и МО.


    До 40 дизайн-проектов в некоторых ЖК – мы изучили огромное количество планировок, дворов и особенностей расположения, помогаем подобрать и создать квартиру мечты.


    Большой опыт работы с крупными премиальными объектами: Барвиха, Жуковка, Усово, Подушкино и другие локации, где были реализованы проекты. Загородные дома по 4000 - 5000 м2 со сложными техническими и планировочными решениями.


    Помогаем не только воплотить идею в реальность, но и реализовать это в оптимальном бюджете, к примеру, одному из наших заказчиков мы сэкономили 161 млн. руб. на дизайне.


    Разрабатываем подробную документацию – обилие вспомогательных комментариев, деталей и нюансов, по ней можно делать ремонт даже без надзора.


    Делаем в 1,5 раза быстрее средних сроков по рынку: сочетаем творчество и системный, дисциплинированный подход к работе, относимся с уважением ко времени заказчика.


    Попадаем точно в запрос – клиент не всегда может знать, чего хочет, в процессе общения мы интуитивно рисуем образ будущего интерьера, исходя из личности и стиля жизни.

    Услуги
    • Дизайн-проект
    • Комплектация
    • Авторский надзор
    • Ремонт под ключ
    • Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    ул. Автозаводская, 23Ак2
    115280 Москва
    Россия
    +7-4956430062 2fdesign.ru
      Add SEO element