12 лет в создании дизайна интерьеров в современных и классических стилях. Более 560 проектов в 68 ЖК и элитных поселках Москвы и МО.





До 40 дизайн-проектов в некоторых ЖК – мы изучили огромное количество планировок, дворов и особенностей расположения, помогаем подобрать и создать квартиру мечты.





Большой опыт работы с крупными премиальными объектами: Барвиха, Жуковка, Усово, Подушкино и другие локации, где были реализованы проекты. Загородные дома по 4000 - 5000 м2 со сложными техническими и планировочными решениями.





Помогаем не только воплотить идею в реальность, но и реализовать это в оптимальном бюджете, к примеру, одному из наших заказчиков мы сэкономили 161 млн. руб. на дизайне.





Разрабатываем подробную документацию – обилие вспомогательных комментариев, деталей и нюансов, по ней можно делать ремонт даже без надзора.





Делаем в 1,5 раза быстрее средних сроков по рынку: сочетаем творчество и системный, дисциплинированный подход к работе, относимся с уважением ко времени заказчика.





Попадаем точно в запрос – клиент не всегда может знать, чего хочет, в процессе общения мы интуитивно рисуем образ будущего интерьера, исходя из личности и стиля жизни.