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Архитектурная Артель
Архитекторы Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область., Архитектурная Артель Архитектурная Артель Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область., Архитектурная Артель Архитектурная Артель Гостиная в скандинавском стиле
    Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область., Архитектурная Артель Архитектурная Артель Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
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    Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область.

    Архитектурная Артель – это взаимодействие  архитекторов- дизайнеров, союз которых вырос из  преподавателей и бывших студентов кафедры Дизайна Пространственной среды Университета Технологии и Дизайна в Санкт-Петербурге. Получая удовольствие от проектирования, в своих работах  архитекторы развивают богатую жизненную среду для человека, несмотря на площадь, с которой работают. Понятие «Дизайн» рассматривают в первую очередь как эргономику, функционализм и тонкий подход к развертыванию  пространства.  Архитекторы Артели являются членами сообщества АСОЧ (Архитектоническое Сообщество Обитания Человека), которое входит в Союз Архитекторов России.

    Услуги
    • Перепланировка квартир
    • Проектрирование коттеджей и коттеджных поселков
    • Проектриование полифункциональных жилых комплексов и многоквартирных домов
    • Проектирование общественных зданий различного назначения
    • Проектирование спортивных комплексов и сооружений
    • Создание презентационных альбомов и архитектурной анимации
    Регионы обслуживания
    рф и весь мир и Санкт-Петербург
    Адрес
    ul.Mochovaya 26
    191028 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9119557845 www.archartel.com
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