Архитектурная Артель – это взаимодействие архитекторов- дизайнеров, союз которых вырос из преподавателей и бывших студентов кафедры Дизайна Пространственной среды Университета Технологии и Дизайна в Санкт-Петербурге. Получая удовольствие от проектирования, в своих работах архитекторы развивают богатую жизненную среду для человека, несмотря на площадь, с которой работают. Понятие «Дизайн» рассматривают в первую очередь как эргономику, функционализм и тонкий подход к развертыванию пространства. Архитекторы Артели являются членами сообщества АСОЧ (Архитектоническое Сообщество Обитания Человека), которое входит в Союз Архитекторов России.
- Услуги
- Перепланировка квартир
- Проектрирование коттеджей и коттеджных поселков
- Проектриование полифункциональных жилых комплексов и многоквартирных домов
- Проектирование общественных зданий различного назначения
- Проектирование спортивных комплексов и сооружений
- Создание презентационных альбомов и архитектурной анимации
- Регионы обслуживания
- рф и весь мир и Санкт-Петербург
- Адрес
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ul.Mochovaya 26
191028 Санкт-Петербург
Россия
+7-9119557845 www.archartel.com