Архитектурная Артель – это взаимодействие архитекторов- дизайнеров, союз которых вырос из преподавателей и бывших студентов кафедры Дизайна Пространственной среды Университета Технологии и Дизайна в Санкт-Петербурге. Получая удовольствие от проектирования, в своих работах архитекторы развивают богатую жизненную среду для человека, несмотря на площадь, с которой работают. Понятие «Дизайн» рассматривают в первую очередь как эргономику, функционализм и тонкий подход к развертыванию пространства. Архитекторы Артели являются членами сообщества АСОЧ (Архитектоническое Сообщество Обитания Человека), которое входит в Союз Архитекторов России.