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- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Адрес
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Амундсена, д.107
620016 Екатеринбург
Россия
+7-8007073086 ekaterinburg.chatab.ru