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Студия дизайна интерьера Aldo&amp;Aldo
Дизайнеры интерьера Краснодар
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    • Лучшие решения от тех, кто живет дизайном!

    Строительство и отделка, дизайн и авторский надзор, оформление перепланировок.

    Лучшие решения от тех, кто живет дизайном! Собственное производство мебели.

    Мы расширяем Ваши возможности, создавая мебель и сочетая ее с авторским

    интерьером.

    На нашем сайте вы сможете узнать действительно интересную информацию о

    дизайне, искусстве и тенденциях. В нашем блоге мы пишем много полезных статей,

    делимся собственным мнением и, конечно, рассказывать подробнее о нашей работе

    и жизни.

    Для нас важно узнавать все о тенденциях в мире дизайна самыми первыми. Ваш

    интерьер на долгие годы останется актуальным и модным, так как мы регулярно

    посещаем все крупные дизайнерские выставки Европы, такие как Isaloni (Милан) и

    Maison objet (Париж), находясь в постоянном поиске самых свежих и интересных

    решений.

    Мы комплектуем свои проекты только реальными материалами и предметами

    интерьера, которые мы поможем Вам приобрести по специальной цене в лучших

    салонах.

    Наши бригады мастеров не будут отвлекать Вас по пустякам и выполнят работы в

    точности по дизайн-проекту, качественно, добросовестно и под контролем

    дизайнеров.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн квартир
    • Дизайн домов
    • Дизайн коммерческих помещений
    • Дизайн офисов
    Регионы обслуживания
    Краснодар
    Адрес
    Кубанская набережная, 37
    350063 Краснодар
    Россия
    +7-8612120678 aldo-aldo.ru
    Законное владение

    г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 20, оф. 79


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