Лучшие решения от тех, кто живет дизайном!
Строительство и отделка, дизайн и авторский надзор, оформление перепланировок.
Лучшие решения от тех, кто живет дизайном! Собственное производство мебели.
Мы расширяем Ваши возможности, создавая мебель и сочетая ее с авторским
интерьером.
На нашем сайте вы сможете узнать действительно интересную информацию о
дизайне, искусстве и тенденциях. В нашем блоге мы пишем много полезных статей,
делимся собственным мнением и, конечно, рассказывать подробнее о нашей работе
и жизни.
Для нас важно узнавать все о тенденциях в мире дизайна самыми первыми. Ваш
интерьер на долгие годы останется актуальным и модным, так как мы регулярно
посещаем все крупные дизайнерские выставки Европы, такие как Isaloni (Милан) и
Maison objet (Париж), находясь в постоянном поиске самых свежих и интересных
решений.
Мы комплектуем свои проекты только реальными материалами и предметами
интерьера, которые мы поможем Вам приобрести по специальной цене в лучших
салонах.
Наши бригады мастеров не будут отвлекать Вас по пустякам и выполнят работы в
точности по дизайн-проекту, качественно, добросовестно и под контролем
дизайнеров.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Дизайн квартир
- Дизайн домов
- Дизайн коммерческих помещений
- Дизайн офисов
- Регионы обслуживания
- Краснодар
- Адрес
-
Кубанская набережная, 37
350063 Краснодар
Россия
+7-8612120678 aldo-aldo.ru
г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 20, оф. 79