Лучшие решения от тех, кто живет дизайном!

Строительство и отделка, дизайн и авторский надзор, оформление перепланировок.

Лучшие решения от тех, кто живет дизайном! Собственное производство мебели.

Мы расширяем Ваши возможности, создавая мебель и сочетая ее с авторским

интерьером.

На нашем сайте вы сможете узнать действительно интересную информацию о

дизайне, искусстве и тенденциях. В нашем блоге мы пишем много полезных статей,

делимся собственным мнением и, конечно, рассказывать подробнее о нашей работе

и жизни.

Для нас важно узнавать все о тенденциях в мире дизайна самыми первыми. Ваш

интерьер на долгие годы останется актуальным и модным, так как мы регулярно

посещаем все крупные дизайнерские выставки Европы, такие как Isaloni (Милан) и

Maison objet (Париж), находясь в постоянном поиске самых свежих и интересных

решений.

Мы комплектуем свои проекты только реальными материалами и предметами

интерьера, которые мы поможем Вам приобрести по специальной цене в лучших

салонах.

Наши бригады мастеров не будут отвлекать Вас по пустякам и выполнят работы в

точности по дизайн-проекту, качественно, добросовестно и под контролем

дизайнеров.