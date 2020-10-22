Студия дизайна интерьера NATALIANED.STUDIO приветствует Вас и готова воплотить Ваши мечты в жизнь!
Мы предлагаем профессиональные услуги по дизайну интерьера жилых и общественных объектов. Все наши интерьеры очень индивидуальны. Мы тщательно следим за пожеланиями наших клиентов и готовы разработать для вас грамотный дизайн-проект интерьера, который позволит сохранить хорошее настроение на протяжении всего строительного процесса, избежать дорогостоящих ошибок и превзойти все ваши ожидания от результата!
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Индивидуальная консультация по дизайну интерьера
- Авторский надзор
- Визуализация интерьера
- Планировка пространства
- Регионы обслуживания
- Все регионы и Новосибирск
- Адрес
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630033 Новосибирск
Россия
+7-9963809537