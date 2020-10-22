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Natalianed.studio
Дизайнеры интерьера Новосибирск
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Акции, Natalianed.studio Natalianed.studio
    Акции, Natalianed.studio Natalianed.studio Гостиная в стиле минимализм
    Акции
    Коллаж к проекту ЖК Флора и Фауна , Natalianed.studio Natalianed.studio Спальня в стиле минимализм
    Коллаж к проекту ЖК Флора и Фауна
    Коллаж к проекту ЖК Переулок Бульварный , Natalianed.studio Natalianed.studio Маленькие спальни
    Коллаж к проекту ЖК Переулок Бульварный , Natalianed.studio Natalianed.studio Гостиная в стиле минимализм
    Коллаж к проекту ЖК Переулок Бульварный

    Студия дизайна интерьера NATALIANED.STUDIO приветствует Вас и готова воплотить Ваши мечты в жизнь!

    Мы предлагаем профессиональные услуги по дизайну интерьера жилых и общественных объектов. Все наши интерьеры очень индивидуальны. Мы тщательно следим за пожеланиями наших клиентов и готовы разработать для вас грамотный дизайн-проект интерьера, который позволит сохранить хорошее настроение на протяжении всего строительного процесса, избежать дорогостоящих ошибок и превзойти все ваши ожидания от результата!


    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Индивидуальная консультация по дизайну интерьера
    • Авторский надзор
    • Визуализация интерьера
    • Планировка пространства
    Регионы обслуживания
    Все регионы и Новосибирск
    Адрес
    630033 Новосибирск
    Россия
    +7-9963809537
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