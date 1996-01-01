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Интернет-магазин мебели Chatab
Мебель и аксессуары Москва
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    • Интернет-магазин мебели - выбрать удобную, современную мебель с доставкой по Москве, обширный выбор,  оптимальные цены. Вся мебель имеет сертификаты и соответствует стандартам качества - ГОСТ


    Почти всем понятна ситуация, когда, планируя обновить меблировку, приходится объехать 10-ки мебельных салонов и обойти сотни метров по торговым залам. Интернет магазин мебели Chatab — превосходнейшая альтернатива традиционным мебельным центрам. Ознакомиться с его масштабным ассортиментом, включающим в себя более 5000 предметов, сможете, не выходя из дома.

    Первый салон фирмы открылся в 1996 году в Сургуте. Сейчас это сеть из 12-ти мебельных комплексов в крупных городах от Москвы до Сургута. 

    Интернет магазин мебели в Москве представляет полный ассортимент интерьерной продукции, пребывающей на складах в различных городах.

    Интернет магазин мебели Chatab напрямую сотрудничает с российскими и зарубежными производителями, что устанавливает лояльную ценовую политику. Доставка выполняется по всей Рф, сайт мебели в Москве организовывает особые условия для столичных покупателей. Им предоставляется не только транспортировка в любой район города, но и качественная сборка.


    Интернет магазин мебели Москва по доступной цене может предложить приобрести обстановку для гостиной, спальни, кухни, детской комнаты. Ориентируясь на актуальные тенденции в оформлении интерьера, Chatab обеспечивает удобные условия для покупки. Это не просто сайт мебели. Это интернет витрина, при помощи которой покупатели сохраняют время, нервы,, деньги поскольку им не требуется терять часы в пробках, ездя по мегаполисам в поисках нужного кресла.


    Услуги
    • Интернет магазин мебели Chatab
    • интернет магазин мебели
    • сайт мебели
    • стол
    • диван
    • стулья
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Батюнинский проезд, д. 10
    109383 Москва
    Россия
    +7-8007073086 chatab.ru
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