Студия "Пятый элемент" более 15 лет занимается проектированием интерьеров. За этот период наша студия разработала большое количество уникальных дизайнерских решений для наших заказчиков. Основные направления работы студии "Пятый элемент" - интерьерный, ландшафтный дизайн для жилых и коммерческих помещений. Если Вы хотели бы более подробно ознакомиться с нашими работами и хотели бы получить консультацию, то ждем Вас в нашем офисе.Так же наша студия работает удалено!

Услуги Дизайн интерьера Регионы обслуживания Кострома Адрес ул. Ивана Сусанина, 41, оф. 49, 3 этаж

156000 Кострома

Россия

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