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Пятый Элемент
Дизайнеры интерьера Кострома
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Кухня-гостиная, Пятый Элемент Пятый Элемент Гостиные в эклектичном стиле
    Кухня-гостиная, Пятый Элемент Пятый Элемент Гостиные в эклектичном стиле
    Кухня-гостиная, Пятый Элемент Пятый Элемент Гостиные в эклектичном стиле
    Кухня-гостиная
    Кабинет, Пятый Элемент Пятый Элемент Рабочий кабинет в стиле минимализм Белый
    Кабинет, Пятый Элемент Пятый Элемент Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Кабинет, Пятый Элемент Пятый Элемент Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Кабинет
    Кухня-гостиная, Пятый Элемент Пятый Элемент Гостиная в стиле минимализм
    Кухня-гостиная, Пятый Элемент Пятый Элемент Кухня в стиле минимализм
    Кухня-гостиная, Пятый Элемент Пятый Элемент Гостиная в стиле минимализм
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    Кухня-гостиная
    Студия "Пятый элемент" более 15 лет занимается проектированием интерьеров. За этот период наша студия разработала большое количество уникальных дизайнерских решений для наших заказчиков. Основные направления работы студии "Пятый элемент" - интерьерный, ландшафтный дизайн для жилых и коммерческих помещений. Если Вы хотели бы более подробно ознакомиться с нашими работами и хотели бы получить консультацию, то ждем Вас в нашем офисе.Так же наша студия работает удалено!
    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Кострома
    Адрес
    ул. Ивана Сусанина, 41, оф. 49, 3 этаж
    156000 Кострома
    Россия
    +7-4942630663 5el-design.ru
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