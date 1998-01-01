Стеллажи для склада от реального производителя - Компания «Медведь».

20 лет на рынке стеллажного оборудования. Работаем по всей России.





Компания «Медведь» является одной из ведущих российских компаний по производству и продаже металлических стеллажей и складских систем.

С 1998 года мы занимаемся разработкой, производством и реализацией высококачественных металлических стеллажей и оборудования для склада.

Мы обладаем большим опытом, имеем огромный запас разработок в области складских систем и можем воплотить в жизнь любой проект, необходимый заказчикам.