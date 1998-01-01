Стеллажи для склада от реального производителя - Компания «Медведь».
20 лет на рынке стеллажного оборудования. Работаем по всей России.
Компания «Медведь» является одной из ведущих российских компаний по производству и продаже металлических стеллажей и складских систем.
С 1998 года мы занимаемся разработкой, производством и реализацией высококачественных металлических стеллажей и оборудования для склада.
Мы обладаем большим опытом, имеем огромный запас разработок в области складских систем и можем воплотить в жизнь любой проект, необходимый заказчикам.
- Услуги
- Стеллажи для склада
- Стеллажные системы
- Автоматизация склада
- Паллетные стеллажи
- Консольные стеллажи
- Полочные стеллажи
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
-
Шафировский пр. 17
195067 Санкт-Петербург
Россия
+7-8005518694 medved1.ru