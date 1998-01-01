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Стеллажи Медведь
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    • Стеллажи для склада от реального производителя - Компания «Медведь».

     20 лет на рынке стеллажного оборудования. Работаем по всей России.


    Компания «Медведь» является одной из ведущих российских компаний по производству и продаже металлических стеллажей и складских систем.

    С 1998 года мы занимаемся разработкой, производством и реализацией высококачественных металлических стеллажей и оборудования для склада. 

    Мы обладаем большим опытом, имеем огромный запас разработок в области складских систем и можем воплотить в жизнь любой проект, необходимый заказчикам.

    Услуги
    • Стеллажи для склада
    • Стеллажные системы
    • Автоматизация склада
    • Паллетные стеллажи
    • Консольные стеллажи
    • Полочные стеллажи
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Шафировский пр. 17
    195067 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8005518694 medved1.ru
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