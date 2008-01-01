Мы создаем уникальные интерьеры - элегантную и утонченную классику в лучших европейских традициях, интерьеры в неоклассике , эклектике и современной авторской стилистике. Разрабатываем проекты загородных домов и резиденций , создаем проекты фасадов домов и планировки участков в едином стиле, включая въездные группы и малые арх. формы.

Проектируем интерьеры яхт.

Занимаемся проектированием нестандартной мебели , витражей и светильников для наших уникальных авторских объектов. Создаем индивидуальные стилистические и цветовые решения ,

занимаемся декорированием интерьеров ,подбором мебели и декоративных элементов. Производим полную комплектацию объекта.

Осуществляем проекты в регионах России и за рубежом.

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