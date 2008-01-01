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Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 48Проекты (48) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в жк Мид , Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Квартира в жк Мид , Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в жк Мид , Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Квартира в жк Мид
    Квартира ЖК МИД, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Квартира ЖК МИД, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Квартира ЖК МИД, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Гостиная в классическом стиле Бежевый
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    Квартира ЖК МИД
    Холл -дом неоклассика, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
    Холл -дом неоклассика, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Холл -дом неоклассика, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Холл -дом неоклассика
    Спальня в загородном доме, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Спальня в классическом стиле Розовый
    Спальня в загородном доме, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Спальня в классическом стиле Розовый
    Спальня в загородном доме, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Спальня в классическом стиле Розовый
    Спальня в загородном доме
    Холл в неоклассике , Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Холл в неоклассике , Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Изделия из древесины Бежевый
    Холл в неоклассике
    Проект дома 280м2, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Дома с террасами Бетон Бежевый
    Проект дома 280м2, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Дома с террасами Бетон Бежевый
    Проект дома 280м2
    Показать все 48 проекты

    Мы создаем уникальные интерьеры - элегантную и утонченную классику в лучших европейских традициях, интерьеры в неоклассике , эклектике и современной авторской  стилистике. Разрабатываем проекты загородных домов и резиденций , создаем проекты фасадов домов  и планировки участков в едином  стиле, включая въездные группы и малые арх. формы.

     Проектируем интерьеры яхт.

    Занимаемся проектированием нестандартной мебели , витражей и светильников для наших уникальных авторских объектов. Создаем индивидуальные стилистические  и цветовые решения ,

    занимаемся декорированием интерьеров ,подбором мебели и декоративных элементов. Производим полную комплектацию объекта.

     Осуществляем проекты в регионах России  и за рубежом.

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    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Проектирование домов
    • ландшафтные работы и малые арх. формы
    • интерьеры яхт
    • строительство и отделка
    • комплектация и ведение объекта.
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Сочи
    • Ставропольский край
    • Краснодар
    • Афины
    • Кипр.
    Адрес
    Пречистенский переулок д. 7
    119034 Москва
    Россия
    +7-4957263578 www.kolomeichenkodesign.com

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