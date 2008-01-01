Мы создаем уникальные интерьеры - элегантную и утонченную классику в лучших европейских традициях, интерьеры в неоклассике , эклектике и современной авторской стилистике. Разрабатываем проекты загородных домов и резиденций , создаем проекты фасадов домов и планировки участков в едином стиле, включая въездные группы и малые арх. формы.
Проектируем интерьеры яхт.
Занимаемся проектированием нестандартной мебели , витражей и светильников для наших уникальных авторских объектов. Создаем индивидуальные стилистические и цветовые решения ,
занимаемся декорированием интерьеров ,подбором мебели и декоративных элементов. Производим полную комплектацию объекта.
Осуществляем проекты в регионах России и за рубежом.
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- Услуги
- Дизайн интерьера
- Проектирование домов
- ландшафтные работы и малые арх. формы
- интерьеры яхт
- строительство и отделка
- комплектация и ведение объекта.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Сочи
- Ставропольский край
- Краснодар
- Афины
- Кипр.
- Адрес
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Пречистенский переулок д. 7
119034 Москва
Россия
+7-4957263578 www.kolomeichenkodesign.com