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НОВОКОН Оконная компания
Окна Воронеж
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    • Наш завод является одним из самых крупных и современных производств пластиковых окон в Воронеже и ежедневно изготавливает более 150 изделий.


    Компания «Новокон» - ведущий производитель ПВХ окон в Воронеже, который изготавливает пластиковые окна в точном соответствии с требованиями ГОСТа.

    Мы предлагаем современные и качественные профильные системы, которые отличаются высокими теплоизоляционными свойствами и стойкостью к физическому износу. 

    Благодаря этому наши окна служат на протяжении многих лет, полностью сохраняя свою функциональность и красоту.

    Комплексный подход


    За 17 лет своей деятельности нашими клиентами стало свыше 50 тыс. человек, что говорит о колоссальном опыте работы. 

    Квалифицированные монтажники доставляют и устанавливают ПВХ окна «под ключ», выполняя все виды остеклений квартир, частных домов, балконов и лоджий. 

    Из преимуществ нашей фирмы выделяют:

    адекватные расценки, поскольку мы – производитель ПВХ конструкций;

    изготовление окон по индивидуальным габаритным размерам и форме;

    официальное оказание услуги, что дает заказчику юридические гарантии;

    комплексное выполнение работы, включая установку подоконников, отливов и откосов;

    предоставление на все работы гарантии 5 лет;

    установку фурнитуры западноевропейского производства.

    Только у нас можно заказать ламинацию профиля в нужном цвете по палитре RAL, что позволяет сделать окно эксклюзивным. 

    Консультации и выезд замерщика совершенно бесплатные. Ждем ваших звонков!

    Услуги
    • Пластиковые окна
    • окна ПВХ
    • остекление балконов
    • отделка балконов
    • утепление балконов
    • оконная компания
    Регионы обслуживания
    Воронеж
    Адрес
    Степана Солодовникова, д. 4, оф. 106
    394031 Воронеж
    Россия
    +7-4732016737 voronezh.novokon.ru
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