Наш завод является одним из самых крупных и современных производств пластиковых окон в Воронеже и ежедневно изготавливает более 150 изделий.





Компания «Новокон» - ведущий производитель ПВХ окон в Воронеже, который изготавливает пластиковые окна в точном соответствии с требованиями ГОСТа.

Мы предлагаем современные и качественные профильные системы, которые отличаются высокими теплоизоляционными свойствами и стойкостью к физическому износу.

Благодаря этому наши окна служат на протяжении многих лет, полностью сохраняя свою функциональность и красоту.

Комплексный подход





За 17 лет своей деятельности нашими клиентами стало свыше 50 тыс. человек, что говорит о колоссальном опыте работы.

Квалифицированные монтажники доставляют и устанавливают ПВХ окна «под ключ», выполняя все виды остеклений квартир, частных домов, балконов и лоджий.

Из преимуществ нашей фирмы выделяют:

адекватные расценки, поскольку мы – производитель ПВХ конструкций;

изготовление окон по индивидуальным габаритным размерам и форме;

официальное оказание услуги, что дает заказчику юридические гарантии;

комплексное выполнение работы, включая установку подоконников, отливов и откосов;

предоставление на все работы гарантии 5 лет;

установку фурнитуры западноевропейского производства.

Только у нас можно заказать ламинацию профиля в нужном цвете по палитре RAL, что позволяет сделать окно эксклюзивным.

Консультации и выезд замерщика совершенно бесплатные. Ждем ваших звонков!