Наш завод является одним из самых крупных и современных производств пластиковых окон в Воронеже и ежедневно изготавливает более 150 изделий.
Компания «Новокон» - ведущий производитель ПВХ окон в Воронеже, который изготавливает пластиковые окна в точном соответствии с требованиями ГОСТа.
Мы предлагаем современные и качественные профильные системы, которые отличаются высокими теплоизоляционными свойствами и стойкостью к физическому износу.
Благодаря этому наши окна служат на протяжении многих лет, полностью сохраняя свою функциональность и красоту.
Комплексный подход
За 17 лет своей деятельности нашими клиентами стало свыше 50 тыс. человек, что говорит о колоссальном опыте работы.
Квалифицированные монтажники доставляют и устанавливают ПВХ окна «под ключ», выполняя все виды остеклений квартир, частных домов, балконов и лоджий.
Из преимуществ нашей фирмы выделяют:
адекватные расценки, поскольку мы – производитель ПВХ конструкций;
изготовление окон по индивидуальным габаритным размерам и форме;
официальное оказание услуги, что дает заказчику юридические гарантии;
комплексное выполнение работы, включая установку подоконников, отливов и откосов;
предоставление на все работы гарантии 5 лет;
установку фурнитуры западноевропейского производства.
Только у нас можно заказать ламинацию профиля в нужном цвете по палитре RAL, что позволяет сделать окно эксклюзивным.
Консультации и выезд замерщика совершенно бесплатные. Ждем ваших звонков!
- Услуги
- Пластиковые окна
- окна ПВХ
- остекление балконов
- отделка балконов
- утепление балконов
- оконная компания
- Регионы обслуживания
- Воронеж
- Адрес
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Степана Солодовникова, д. 4, оф. 106
394031 Воронеж
Россия
+7-4732016737 voronezh.novokon.ru