Производство мебельных жалюзи REHAU Rauvolet по индивидуальным размерам в том числе для нестандартных проемов.
Применение: Офисная мебель; Домашняя мебель (кухни, гостиные, балконы); Ниши в ванной и туалете; Кладовки и гардеробные.
Преимущества перед альтернативами: экономия места; шумопоглощение; простота монтажа; открываются вверх, вниз, в сторону; врезные, накладные или выносятся на один уровень с фасадом мебели.
Доставка во все города России.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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194100 Санкт-Петербург
Россия
+7-9219213159 www.rauvolet.ru