Производство мебельных жалюзи REHAU Rauvolet по индивидуальным размерам в том числе для нестандартных проемов.

Применение: Офисная мебель; Домашняя мебель (кухни, гостиные, балконы); Ниши в ванной и туалете; Кладовки и гардеробные.

Преимущества перед альтернативами: экономия места; шумопоглощение; простота монтажа; открываются вверх, вниз, в сторону; врезные, накладные или выносятся на один уровень с фасадом мебели.

Доставка во все города России.