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Rauvolet
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
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    • Мебельные жалюзи, Rauvolet Rauvolet КухняШкафы и полки
    Мебельные жалюзи, Rauvolet Rauvolet КухняШкафы и полки
    Мебельные жалюзи, Rauvolet Rauvolet ГостинаяШкафы и серванты
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    Мебельные жалюзи

    Производство мебельных жалюзи REHAU Rauvolet по индивидуальным размерам в том числе для нестандартных проемов.

    Применение: Офисная мебель; Домашняя мебель (кухни, гостиные, балконы); Ниши в ванной и туалете; Кладовки и гардеробные.

    Преимущества перед альтернативами:  экономия места; шумопоглощение; простота монтажа; открываются вверх, вниз, в сторону; врезные, накладные или выносятся на один уровень с фасадом мебели.

    Доставка во все города России.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    194100 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219213159 www.rauvolet.ru
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