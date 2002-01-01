Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Fratelli Barri
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Коллекция Trento, Fratelli Barri Fratelli Barri Спальня в классическом стиле
    Коллекция Trento, Fratelli Barri Fratelli Barri Спальня в классическом стиле
    Коллекция Trento
    Коллекция Prato, Fratelli Barri Fratelli Barri Спальня в стиле модерн
    Коллекция Prato, Fratelli Barri Fratelli Barri Спальня в стиле модерн
    Коллекция Prato, Fratelli Barri Fratelli Barri Спальня в стиле модерн
    +1
    Коллекция Prato
    Коллекция Venezia, Fratelli Barri Fratelli Barri Гостиная в классическом стиле
    Коллекция Venezia, Fratelli Barri Fratelli Barri Гостиная в классическом стиле
    Коллекция Venezia, Fratelli Barri Fratelli Barri Спальня в классическом стиле
    +5
    Коллекция Venezia
    Коллекция Belluno, Fratelli Barri Fratelli Barri Спальня в классическом стиле
    Коллекция Belluno, Fratelli Barri Fratelli Barri Спальня в классическом стиле
    Коллекция Belluno, Fratelli Barri Fratelli Barri Спальня в классическом стиле
    +3
    Коллекция Belluno
    Коллекция Florence, Fratelli Barri Fratelli Barri Спальня в классическом стиле
    Коллекция Florence, Fratelli Barri Fratelli Barri Гостиная в классическом стиле
    Коллекция Florence, Fratelli Barri Fratelli Barri Гостиная в классическом стиле
    +3
    Коллекция Florence
    Коллекция Roma, Fratelli Barri Fratelli Barri Спальня в классическом стиле
    Коллекция Roma, Fratelli Barri Fratelli Barri Спальня в классическом стиле
    Коллекция Roma, Fratelli Barri Fratelli Barri Спальня в классическом стиле
    +20
    Коллекция Roma
    Показать все 11 проекты

    Fratelli Barri – это фабрика, которая имеет богатую историю создания
    первоклассной мебели в стиле ар деко, классика, неоклассика. Компания была основана как ремесленная мастерская в 70-х годах XX века в Италии.

    Фабрика Fratelli Barri начинала свою деятельность с производства комплектующих для мебельных компаний по всей Италии. Спрос на продукцию способствовал расширению и модернизации производства. В 2002 году владельцами фабрики было принято решение о переносе производства на территорию Китая. Это позволило снизить стоимость выпускаемой продукции и увеличить производственные мощности фабрики. Было закуплено новое европейское оборудование и установлен жесткий контроль качества: итальянские представители постоянно присутствуют на фабрике и контролируют производство на каждом этапе. Компания получила сертификат качества ISO 9001.

    В 2006 году компания Fratelli Barri открыла линию по производству собственных коллекций мебели. В новые коллекции мебели вошла мебель для спальни, столовой, гостиной, кабинета, мягкая мебель, предметы интерьера и аксессуары для дома. Fratelli Barri дает гарантию 2 года на всю свою продукцию.

    Вся мебель от фабрики Fratelli Barri интересна и востребована. Эта компания делает ставку на изысканный и неожиданный микс, объединив классические мягкие линии и строгие вертикали современности. Линии отдельных предметов пластичны и адаптированы к разным интерьерам, разным стилям, и органично выглядят практически в любом интерьере. Спальни, столовые, кабинеты – это стильные, актуальные и модные вещи, которые легко вписываются в уже существующее пространство, не нарушая его, а лишь придавая особенный шарм и ощущение новизны. Как цветовые акценты Fratelli Barri используют блеск сусального серебра, благородный венге, перламутровые лак.

    Услуги
    • спальни
    • гостиные
    • столовые
    • домашние кабинеты
    • прихожие
    • детские.
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    66 км МКАД, КРОКУС СИТИ, ТК «Твой Дом», Корпус 2, этаж 4
    123592 Москва
    Россия
    +7-4952361293 www.fratellibarri.ru

    Отзыв

    Борис Гришенко
    больше 5 лет назад
    Саша Телепин
    Fratelli Barri – это фабрика, которая имеет богатую историю создания первоклассной мебели в стиле ар-деко, классика, неоклассика. А сама компания была основана как ремесленная мастерская в 70-х годах XX века в Италии.
    больше 4 лет назад

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element