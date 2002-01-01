Fratelli Barri – это фабрика, которая имеет богатую историю создания

первоклассной мебели в стиле ар деко, классика, неоклассика. Компания была основана как ремесленная мастерская в 70-х годах XX века в Италии.

Фабрика Fratelli Barri начинала свою деятельность с производства комплектующих для мебельных компаний по всей Италии. Спрос на продукцию способствовал расширению и модернизации производства. В 2002 году владельцами фабрики было принято решение о переносе производства на территорию Китая. Это позволило снизить стоимость выпускаемой продукции и увеличить производственные мощности фабрики. Было закуплено новое европейское оборудование и установлен жесткий контроль качества: итальянские представители постоянно присутствуют на фабрике и контролируют производство на каждом этапе. Компания получила сертификат качества ISO 9001.

В 2006 году компания Fratelli Barri открыла линию по производству собственных коллекций мебели. В новые коллекции мебели вошла мебель для спальни, столовой, гостиной, кабинета, мягкая мебель, предметы интерьера и аксессуары для дома. Fratelli Barri дает гарантию 2 года на всю свою продукцию.

Вся мебель от фабрики Fratelli Barri интересна и востребована. Эта компания делает ставку на изысканный и неожиданный микс, объединив классические мягкие линии и строгие вертикали современности. Линии отдельных предметов пластичны и адаптированы к разным интерьерам, разным стилям, и органично выглядят практически в любом интерьере. Спальни, столовые, кабинеты – это стильные, актуальные и модные вещи, которые легко вписываются в уже существующее пространство, не нарушая его, а лишь придавая особенный шарм и ощущение новизны. Как цветовые акценты Fratelli Barri используют блеск сусального серебра, благородный венге, перламутровые лак.