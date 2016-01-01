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Neopolis Casa
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
Отзыв (14)
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Проекты

Новый проект
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    • Интерьеры фабрики Mugali, Neopolis Casa Neopolis Casa Спальня в классическом стиле
    Интерьеры фабрики Mugali, Neopolis Casa Neopolis Casa Спальня в классическом стиле
    Интерьеры фабрики Mugali, Neopolis Casa Neopolis Casa Спальня в классическом стиле
    +65
    Интерьеры фабрики Mugali
    Интерьеры фабрики Brevio Salotti, Neopolis Casa Neopolis Casa Спальня в классическом стиле
    Интерьеры фабрики Brevio Salotti, Neopolis Casa Neopolis Casa Спальня в классическом стиле
    Интерьеры фабрики Brevio Salotti, Neopolis Casa Neopolis Casa Спальня в классическом стиле
    +4
    Интерьеры фабрики Brevio Salotti
    Кабинеты Fratelli Barri, Neopolis Casa Neopolis Casa Рабочий кабинет в классическом стиле
    Кабинеты Fratelli Barri, Neopolis Casa Neopolis Casa Рабочий кабинет в классическом стиле
    Кабинеты Fratelli Barri, Neopolis Casa Neopolis Casa Рабочий кабинет в классическом стиле
    +3
    Кабинеты Fratelli Barri
    Столовые Fratelli Barri, Neopolis Casa Neopolis Casa Столовая комната в классическом стиле
    Столовые Fratelli Barri, Neopolis Casa Neopolis Casa Столовая комната в классическом стиле
    Столовые Fratelli Barri, Neopolis Casa Neopolis Casa Столовая комната в классическом стиле
    +14
    Столовые Fratelli Barri
    Спальни Fratelli Barri, Neopolis Casa Neopolis Casa Спальня в классическом стиле
    Спальни Fratelli Barri, Neopolis Casa Neopolis Casa Спальня в классическом стиле
    Спальни Fratelli Barri, Neopolis Casa Neopolis Casa Спальня в классическом стиле
    +72
    Спальни Fratelli Barri
    Детские Fratelli Barri, Neopolis Casa Neopolis Casa Детская комнатa в классическом стиле
    Детские Fratelli Barri, Neopolis Casa Neopolis Casa Детская комнатa в классическом стиле
    Детские Fratelli Barri, Neopolis Casa Neopolis Casa Детская комнатa в классическом стиле
    Детские Fratelli Barri
    Показать все 7 проекты

    Проект Neopolis Casa представлен в России с 2005 года. За годы плодотворной работы компания успела зарекомендовать себя на рынке, благодаря высокому качеству продукции, изысканному дизайну, отменному сервису, а также доступному уровню цен в своем сегменте. 

    Были открыты пять салонов в Москве, это и флагманский салон на Фрунзенской набережной и подиумы в крупнейших мебельных торговых центрах: МТК «Гранд», ТК «Три Кита», ТК «Твой Дом» в Крокус-Сити и МТК "Mobel Expo". 

    Компания ведет активное сотрудничество с регионами России. Представительства Neopolis Casa присутствуют более чем в тридцати городах России: от Калининграда до Петропавловск-Камчатского. Помимо этого, компания регулярно участвуем в различных дизайн-проектах. Образован отдельный департамент по работе с архитекторами и дизайнерами, который успешно функционирует на протяжении последних лет. 

    Наш ассортимент насчитывает более чем 30 000 позиций и регулярно пополняется новинками — мебелью и аксессуарами все новых и новых фабрик из различных стран, таких как Италия, Испания, Франция, Германия, США, Китай и др. При выборе поставщиков, учитываются последние достижения мировой дизайнерской мысли, качество материалов, а также специфика российского потребителя, что позволяет обеспечить стабильный спрос на продукцию. 

    Ряд брендов наша компания эксклюзивно представляет на российском рынке. По ним, а также по целому ряду продукции других фабрик, нами организована большая складская программа

    Мы работаем в различных стилистических направлениях, таких как классика, неоклассика, ар-деко, модерн, минимализм. Во многом, это синтез стилей, эклектика на новом качественном уровне. Ассортимент Neopolis Casa сформирован таким образом, чтобы максимально полно удовлетворить потребность среднего класса в создании первоклассных интерьеров гостиных, спален, столовых, домашних кабинетов и т.д.

    Услуги
    • Оптовая и розничная продажа мебели и предметов интерьера
    • спальни
    • столовые
    • гостиные
    • домашние кабинеты
    • мягкая мебель
    • предметы интерьера
    • свет
    • аксессуары
    • текстиль
    • услуга примерки
    • доставка
    • сборка мебели
    • Показать все 13 услуги
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Фрунзенская набережная, д. 36/2
    119146 Москва
    Россия
    +7-4957305532 www.neopoliscasa.ru
    Законное владение

    119146, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 36/2

    Отзыв

    karachmix
    Не устояла в выборе детской выбрать лучшее. Увидела сочетание строгости и утонченности в каждом фасаде итальянской стенки Mabel в классике. Кроме того по вместительности в шкаф вошли все вещи, очень хорошо, что имеется полка для книг, удобная кровать, много шухляд для мелочей.  Фасады смотрятся такими хрупкими, хотя на самом деле очень прочные, ребенок оценил такой подарок, да и мы с мужем рады такому приобретению.
    около 6 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2016
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    Оксана Гашенко
    Была бы моя воля, я бы сделала интерьер полностью в зеркалах, очень люблю зеркальные отражения, которые создают объем. Когда искала прихожую, то вариантов было много, а выбрала прихожую, фабрики GIORGIOCASA.  Очень хорошо подобран цвет, зеркала размещены удачно, красивые гнутые ножки (классика)  дополняют образ. В особом почете для меня удобный ящик для всяких мелочей, и полочки.  
    больше 5 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2016
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    kkozsev
    Зацепила меня своей необычностью отделка гардероба (Фабрики CAVIO из коллекции FIESOLE) и его вместительность . Абсолютно случайно увидела его на сайте мебели Неополис Каза. По условиям оплаты и доставки меня проконсультировал менеджер по телефону. Предварительно зарегистрировалась, чтобы получить больше информации, да и звонка от менеджера не пришлось долго ждать. Рада, что к моему заказу отнеслись серьезно и недоразумений либо задержек в покупке и доставке не было. Само же изделие заслуживает внимания, есть чем восхищаться.
    почти 6 лет назад
    Дата проекта: Август 2016
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    Показать все отзывы – 14

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