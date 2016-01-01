Проект Neopolis Casa представлен в России с 2005 года. За годы плодотворной работы компания успела зарекомендовать себя на рынке, благодаря высокому качеству продукции, изысканному дизайну, отменному сервису, а также доступному уровню цен в своем сегменте.

Были открыты пять салонов в Москве, это и флагманский салон на Фрунзенской набережной и подиумы в крупнейших мебельных торговых центрах: МТК «Гранд», ТК «Три Кита», ТК «Твой Дом» в Крокус-Сити и МТК "Mobel Expo".

Компания ведет активное сотрудничество с регионами России. Представительства Neopolis Casa присутствуют более чем в тридцати городах России: от Калининграда до Петропавловск-Камчатского. Помимо этого, компания регулярно участвуем в различных дизайн-проектах. Образован отдельный департамент по работе с архитекторами и дизайнерами, который успешно функционирует на протяжении последних лет.

Наш ассортимент насчитывает более чем 30 000 позиций и регулярно пополняется новинками — мебелью и аксессуарами все новых и новых фабрик из различных стран, таких как Италия, Испания, Франция, Германия, США, Китай и др. При выборе поставщиков, учитываются последние достижения мировой дизайнерской мысли, качество материалов, а также специфика российского потребителя, что позволяет обеспечить стабильный спрос на продукцию.

Ряд брендов наша компания эксклюзивно представляет на российском рынке. По ним, а также по целому ряду продукции других фабрик, нами организована большая складская программа.

Мы работаем в различных стилистических направлениях, таких как классика, неоклассика, ар-деко, модерн, минимализм. Во многом, это синтез стилей, эклектика на новом качественном уровне. Ассортимент Neopolis Casa сформирован таким образом, чтобы максимально полно удовлетворить потребность среднего класса в создании первоклассных интерьеров гостиных, спален, столовых, домашних кабинетов и т.д.