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In/De/Art
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в жк "Эдем", In/De/Art In/De/Art Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Квартира в жк "Эдем", In/De/Art In/De/Art Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в жк "Эдем", In/De/Art In/De/Art Гостиные в эклектичном стиле
    +19
    Квартира в жк "Эдем"
    Минимализм для студентки, In/De/Art In/De/Art Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Минимализм для студентки, In/De/Art In/De/Art Столовая комната в стиле минимализм
    Минимализм для студентки, In/De/Art In/De/Art Рабочий кабинет в стиле минимализм
    +21
    Минимализм для студентки
    Квартира в жк "Савеловский Сити", In/De/Art In/De/Art Гостиная в классическом стиле
    Квартира в жк "Савеловский Сити", In/De/Art In/De/Art Спальня в классическом стиле
    Квартира в жк "Савеловский Сити", In/De/Art In/De/Art Спальня в классическом стиле
    +20
    Квартира в жк "Савеловский Сити"
    Квартира в жк "Аэробус", In/De/Art In/De/Art
    Квартира в жк "Аэробус", In/De/Art In/De/Art Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в жк "Аэробус", In/De/Art In/De/Art Гостиные в эклектичном стиле
    +12
    Квартира в жк "Аэробус"
    Климт., In/De/Art In/De/Art
    Климт., In/De/Art In/De/Art Гостиные в эклектичном стиле
    Климт., In/De/Art In/De/Art Гостиные в эклектичном стиле
    +26
    Климт.

    Архитектурное бюро In/De/Art организовано в 2007. Мы занимаемся проектированием и реализацией дизайн-проектов частных и общественных пространств: интерьеры, экстерьеры и ландшафтный дизайн.
    Основная наша задача – формирование пространства для жизни, в котором удобство и красота не противоречат друг другу.

    Мы не делаем типовые проекты, каждая наша работа уникальна и точно соответствует заказчику. Наш метод проектирования многоступенчат и дотошен, мы много раз “разбираем“ и “собираем” объект перед тем, как поставить окончательную точку. Это гарантировано избавляет нас от ошибок.

    В нашем портфолио более 100 проектов. Для каждого проекта, в реализации которого мы участвуем мы ведём раздел “фото в процессе” на нашем сайте - фотографии со стройплощадок, не всегда глянцевые, но всегда про то, как реализуются наши идеи. А финишные фотографии объектов можно увидеть в разделе “фото в финале”.

    Услуги
    • Дизайн интерьера и экстерьера. Квартир и частных домов
    • офисов и ресторанов. Проекты Электроснабжения
    • Водоснабжения-Канализации
    • Вентиляции и Кондиционирования.
    Регионы обслуживания
    Москва и МО и worldwide
    Адрес
    Озерковская наб. 22/24
    115184 Москва
    Россия
    +7-9262469169 indeart.ru
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