Архитектурное бюро In/De/Art организовано в 2007. Мы занимаемся проектированием и реализацией дизайн-проектов частных и общественных пространств: интерьеры, экстерьеры и ландшафтный дизайн.

Основная наша задача – формирование пространства для жизни, в котором удобство и красота не противоречат друг другу.

Мы не делаем типовые проекты, каждая наша работа уникальна и точно соответствует заказчику. Наш метод проектирования многоступенчат и дотошен, мы много раз “разбираем“ и “собираем” объект перед тем, как поставить окончательную точку. Это гарантировано избавляет нас от ошибок.

В нашем портфолио более 100 проектов. Для каждого проекта, в реализации которого мы участвуем мы ведём раздел “фото в процессе” на нашем сайте - фотографии со стройплощадок, не всегда глянцевые, но всегда про то, как реализуются наши идеи. А финишные фотографии объектов можно увидеть в разделе “фото в финале”.