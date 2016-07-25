Мы создаем мебель и предметы интерьера для частного сектора, так и для корпоративного рынка. Наши изделия отлично вписываются в городскую среду и в любое жилое или офисное помещение.
Случается, что заказчик не может определиться с характеристиками желаемого предмета, в таком случае, мы помогаем с проектировкой и разрабатываем уникальный дизайн.
- Услуги
- проектировка мебели
- производство мебели
- мебельная сборка
- монтаж
- Регионы обслуживания
- г. Москва
- Адрес
-
1-я Карачаровская ул.8
107076 Москва
Россия
+7-9266338685 www.villeewood.com