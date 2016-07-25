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VILLEEWOOD
Мебель и аксессуары Москва
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Проекты

Новый проект
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    • Мебель для квартиры на Новаторов (Москва), VILLEEWOOD VILLEEWOOD ГостинаяПолки Дерево Эффект древесины
    Мебель для квартиры на Новаторов (Москва), VILLEEWOOD VILLEEWOOD ГостинаяПолки Дерево Эффект древесины
    Мебель для квартиры на Новаторов (Москва), VILLEEWOOD VILLEEWOOD Рабочий кабинет Письменные столы Дерево Эффект древесины
    +2
    Мебель для квартиры на Новаторов (Москва)
    Рабочий стол-верстак, VILLEEWOOD VILLEEWOOD Рабочий кабинет Письменные столы Дерево Эффект древесины
    Рабочий стол-верстак, VILLEEWOOD VILLEEWOOD Рабочий кабинет Письменные столы Дерево Эффект древесины
    Рабочий стол-верстак, VILLEEWOOD VILLEEWOOD Рабочий кабинет Письменные столы Дерево Эффект древесины
    +4
    Рабочий стол-верстак
    Рабочий стол из дерева и бетона, VILLEEWOOD VILLEEWOOD Рабочий кабинет Письменные столы Бетон Серый
    Рабочий стол из дерева и бетона, VILLEEWOOD VILLEEWOOD Рабочий кабинет Письменные столы Бетон Серый
    Рабочий стол из дерева и бетона, VILLEEWOOD VILLEEWOOD Рабочий кабинет Письменные столы Бетон Серый
    +2
    Рабочий стол из дерева и бетона
    Мебель для кафе Жаворонки и совы, VILLEEWOOD VILLEEWOOD Столовая комнатаСтолы Дерево
    Мебель для кафе Жаворонки и совы, VILLEEWOOD VILLEEWOOD Столовая комнатаСтулья и скамьи Дерево Черный
    Мебель для кафе Жаворонки и совы, VILLEEWOOD VILLEEWOOD Столовая комнатаСтолы Дерево
    +2
    Мебель для кафе Жаворонки и совы
    Мебель для шоурума российской марки одежды the Irony, VILLEEWOOD VILLEEWOOD ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево
    Мебель для шоурума российской марки одежды the Irony, VILLEEWOOD VILLEEWOOD ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево
    Мебель для шоурума российской марки одежды the Irony, VILLEEWOOD VILLEEWOOD ГостинаяПолки Дерево
    Мебель для шоурума российской марки одежды the Irony
    Разделочные доски , VILLEEWOOD VILLEEWOOD КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
    Разделочные доски , VILLEEWOOD VILLEEWOOD КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
    Разделочные доски , VILLEEWOOD VILLEEWOOD КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
    +2
    Разделочные доски
    Показать все 7 проекты

    Мы создаем мебель и предметы интерьера для частного сектора, так и для корпоративного рынка. Наши изделия отлично вписываются в городскую среду и в любое жилое или офисное помещение. 

    Случается, что заказчик не может определиться с характеристиками желаемого предмета, в таком случае, мы помогаем с проектировкой и разрабатываем уникальный дизайн.

    Услуги
    • проектировка мебели
    • производство мебели
    • мебельная сборка
    • монтаж
    Регионы обслуживания
    г. Москва
    Адрес
    1-я Карачаровская ул.8
    107076 Москва
    Россия
    +7-9266338685 www.villeewood.com
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