Металлообработка на заказ – основное направление деятельности нашей компании, в котором мы добились больших успехов
Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что получите качественный продукт, полностью соответствующий заявленным характеристикам.
В «Мехсервис-РМЦ» профильные специалисты, знающие свое дело и имеющие колоссальный опыт в данной сфере.
Мы делаем все, чтобы наше производство было эффективным: используем современное оборудование, работаем только с качественными материалами, создаем комфортные условия труда.
Наши услуги
Наша компания предоставляет весь комплекс услуг по производству изделий и металлообработке на заказ:
токарные работы – изготовление деталей из различных материалов (максимальный размер изделия: диаметр 1200 мм, длина 2700 мм);
зубофрезерные работы;
сварочные работы;
шлифовальные работы – круглая, плоская и внутренняя шлифовки;
фрезерные работы разной степени сложности;
термическая обработка и цементация;
слесарные работы;
гидроабразивная и плазменная резка;
изготовление металлических конструкций для любых целей по индивидуальным параметрам;
производство шнеков для бурильного оборудования и экструдеров;
подготовка проектов, эскизов и образцов.
- Услуги
- Металлобработка
- токарные работы
- зубофрезерные работы
- сварочные работы
- Металлоконструкции
- фрезерные работы
- слесарные работы
- Регионы обслуживания
- г. Дзержинск
- Нижегородская область
- Россия
- Адрес
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проспект Ленина, 107б, офис 3
606016 г. Дзержинск, Нижегородская область, Россия
Россия
+7-9519170903 mehservic.com