Металлообработка на заказ – основное направление деятельности нашей компании, в котором мы добились больших успехов





Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что получите качественный продукт, полностью соответствующий заявленным характеристикам.





В «Мехсервис-РМЦ» профильные специалисты, знающие свое дело и имеющие колоссальный опыт в данной сфере.

Мы делаем все, чтобы наше производство было эффективным: используем современное оборудование, работаем только с качественными материалами, создаем комфортные условия труда.

Наши услуги

Наша компания предоставляет весь комплекс услуг по производству изделий и металлообработке на заказ:

токарные работы – изготовление деталей из различных материалов (максимальный размер изделия: диаметр 1200 мм, длина 2700 мм);

зубофрезерные работы;

сварочные работы;

шлифовальные работы – круглая, плоская и внутренняя шлифовки;

фрезерные работы разной степени сложности;

термическая обработка и цементация;

слесарные работы;

гидроабразивная и плазменная резка;

изготовление металлических конструкций для любых целей по индивидуальным параметрам;

производство шнеков для бурильного оборудования и экструдеров;

подготовка проектов, эскизов и образцов.



