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Мехсервис
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    • Металлообработка на заказ – основное направление деятельности нашей компании, в котором мы добились больших успехов


    Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что получите качественный продукт, полностью соответствующий заявленным характеристикам.


    В «Мехсервис-РМЦ» профильные специалисты, знающие свое дело и имеющие колоссальный опыт в данной сфере. 

    Мы делаем все, чтобы наше производство было эффективным: используем современное оборудование, работаем только с качественными материалами, создаем комфортные условия труда.

    Наши услуги

    Наша компания предоставляет весь комплекс услуг по производству изделий и металлообработке на заказ:

     

    токарные работы – изготовление деталей из различных материалов (максимальный размер изделия: диаметр 1200 мм, длина 2700 мм);

    зубофрезерные работы;

    сварочные работы;

    шлифовальные работы – круглая, плоская и внутренняя шлифовки;

    фрезерные работы разной степени сложности;

    термическая обработка и цементация;

    слесарные работы;

    гидроабразивная и плазменная резка;

    изготовление металлических конструкций для любых целей по индивидуальным параметрам;

    производство шнеков для бурильного оборудования и экструдеров;

    подготовка проектов, эскизов и образцов.


    Услуги
    • Металлобработка
    • токарные работы
    • зубофрезерные работы
    • сварочные работы
    • Металлоконструкции
    • фрезерные работы
    • слесарные работы
    Регионы обслуживания
    • г. Дзержинск
    • Нижегородская область
    • Россия
    Адрес
    проспект Ленина, 107б, офис 3
    606016 г. Дзержинск, Нижегородская область, Россия
    Россия
    +7-9519170903 mehservic.com
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