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Единый Проект Проектная организация
Специалисты по подготовке дома к продаже Раменское, Московская область, Россия
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  • Стать Премиум

    • Команда профессионалов рынка недвижимости, решающая самые сложные и неординарные проблемы


    Мы готовы разработать для вас индивидуальные решения по решению Ваших проблем. 

    Спектр наших услуг включает в себя любые вопросы, касающиеся недвижимости – 

    разработка проектной документации, получение Технических Условий и Специальных Технических Условий, 

    согласование документации в Министерстве строительного комплекса, Главном управлении архитектуры и Градостроительства, 

    МЧС и других службах и ведомствах Московской области

    Позвоните нам прямо сейчас и получите бесплатную консультацию от наших специалистов

    Услуги
    • Получение ТУ
    • Оформление самостроя
    • Разработка проектов планировки
    • Снижение кадастровой стоимости
    Регионы обслуживания
    Раменское, Московская область, Россия
    Адрес
    Воровского, дом 5, пом 139
    140105 Раменское, Московская область, Россия
    Россия
    +7-4993835139 one-proekt.ru
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