Команда профессионалов рынка недвижимости, решающая самые сложные и неординарные проблемы
Мы готовы разработать для вас индивидуальные решения по решению Ваших проблем.
Спектр наших услуг включает в себя любые вопросы, касающиеся недвижимости –
разработка проектной документации, получение Технических Условий и Специальных Технических Условий,
согласование документации в Министерстве строительного комплекса, Главном управлении архитектуры и Градостроительства,
МЧС и других службах и ведомствах Московской области
Позвоните нам прямо сейчас и получите бесплатную консультацию от наших специалистов
- Услуги
- Получение ТУ
- Оформление самостроя
- Разработка проектов планировки
- Снижение кадастровой стоимости
- Регионы обслуживания
- Раменское, Московская область, Россия
- Адрес
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Воровского, дом 5, пом 139
140105 Раменское, Московская область, Россия
Россия
+7-4993835139 one-proekt.ru