Команда профессионалов рынка недвижимости, решающая самые сложные и неординарные проблемы





Мы готовы разработать для вас индивидуальные решения по решению Ваших проблем.

Спектр наших услуг включает в себя любые вопросы, касающиеся недвижимости –

разработка проектной документации, получение Технических Условий и Специальных Технических Условий,

согласование документации в Министерстве строительного комплекса, Главном управлении архитектуры и Градостроительства,

МЧС и других службах и ведомствах Московской области

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