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Мастерская архитектуры и дизайна FOX
Дизайнеры интерьера Иркутск
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект таунхауса 180 кв м в стиле Минимализм, Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Детская комнатa в стиле минимализм
    Дизайн-проект таунхауса 180 кв м в стиле Минимализм, Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Спальня в стиле минимализм
    Дизайн-проект таунхауса 180 кв м в стиле Минимализм, Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Ванная комната в стиле минимализм
    +1
    Дизайн-проект таунхауса 180 кв м в стиле Минимализм
    Дизайн-проект интерьера таунхауса 180 кв м в стиле минимализм., Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Детская комнатa в стиле минимализм
    Дизайн-проект интерьера таунхауса 180 кв м в стиле минимализм., Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Спальня в стиле минимализм
    Дизайн-проект интерьера таунхауса 180 кв м в стиле минимализм., Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Ванная комната в стиле минимализм
    +1
    Дизайн-проект интерьера таунхауса 180 кв м в стиле минимализм.
    Ресторан быстрого питания "BigBurger", Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Конференц-центры в стиле модерн Плитка
    Ресторан быстрого питания "BigBurger", Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Конференц-центры в стиле модерн
    Ресторан быстрого питания "BigBurger", Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Конференц-центры в стиле модерн
    +4
    Ресторан быстрого питания "BigBurger"
    Дизайн-проект однокомнатной квартиры, Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект однокомнатной квартиры, Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект однокомнатной квартиры, Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Гостиная в классическом стиле
    +1
    Дизайн-проект однокомнатной квартиры
    Однокомнатная квартира 40 кв.м., Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Спальня в стиле модерн
    Однокомнатная квартира 40 кв.м., Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Спальня в стиле модерн
    Однокомнатная квартира 40 кв.м., Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Гостиная в стиле модерн
    +3
    Однокомнатная квартира 40 кв.м.
    Дизайн-проект квартиры 100 кв. м., Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Детская комната в стиле модерн
    Дизайн-проект квартиры 100 кв. м., Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Детская комната в стиле модерн
    Дизайн-проект квартиры 100 кв. м., Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Гостиная в стиле модерн
    +5
    Дизайн-проект квартиры 100 кв. м.
    Показать все 9 проекты

    Мастерская FOX architecture&design - это опытная и творческая компания профессионалов, которая реализует ваши задумки, а также предложит свои для достижения наилучшего результата.

    Предлагаем Вам деловую помощь и совет в воплощении всех ваших творческих идей по созданию дизайнерских интерьеров квартир, загородных домов, офисов, ресторанов, бизнес-центров, малоэтажных и многоэтажных жилых и общественных зданий. А также архитектурное проектирование загородных домов, коттеджей, бизнес-центров и жилых комплексов для последующего строительства. Поможем найти оптимальное решение с точки зрения функциональности, экономичности и уникальности для достижения действительно стоящего результата.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    • управление строительством
    Регионы обслуживания
    Москва, Иркутск и Минск
    Адрес
    Октябрьской Революции 1/2
    664007 Иркутск
    Россия
    +7-9021779905 mad-fox.ru
    Законное владение

    Россия, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1/2, офис 301, 315

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