Мастерская FOX architecture&design - это опытная и творческая компания профессионалов, которая реализует ваши задумки, а также предложит свои для достижения наилучшего результата.

Предлагаем Вам деловую помощь и совет в воплощении всех ваших творческих идей по созданию дизайнерских интерьеров квартир, загородных домов, офисов, ресторанов, бизнес-центров, малоэтажных и многоэтажных жилых и общественных зданий. А также архитектурное проектирование загородных домов, коттеджей, бизнес-центров и жилых комплексов для последующего строительства. Поможем найти оптимальное решение с точки зрения функциональности, экономичности и уникальности для достижения действительно стоящего результата.