Мастерская FOX architecture&design - это опытная и творческая компания профессионалов, которая реализует ваши задумки, а также предложит свои для достижения наилучшего результата.
Предлагаем Вам деловую помощь и совет в воплощении всех ваших творческих идей по созданию дизайнерских интерьеров квартир, загородных домов, офисов, ресторанов, бизнес-центров, малоэтажных и многоэтажных жилых и общественных зданий. А также архитектурное проектирование загородных домов, коттеджей, бизнес-центров и жилых комплексов для последующего строительства. Поможем найти оптимальное решение с точки зрения функциональности, экономичности и уникальности для достижения действительно стоящего результата.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьеров
- управление строительством
- Регионы обслуживания
- Москва, Иркутск и Минск
- Адрес
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Октябрьской Революции 1/2
664007 Иркутск
Россия
+7-9021779905 mad-fox.ru
Россия, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1/2, офис 301, 315