НОВОКОН – крупнейшая надежная компания, занимающаяся производством и реализующая пластиковые окна в Саратове





Наш завод является одним из самых крупных и современных производств пластиковых окон в Саратове и ежедневно изготавливает более 150 изделий.

Свыше 50 000 семей стали нашими клиентами на протяжении 17 лет плодотворной работы нашего завода.

В компании можно выбрать:

пластиковые окна;

остекление балконов;

отделку балконов;

остекление коттеджей.

Доступны любые формы продукции для дома: квадратные, круглые, полукруглые, ромбовидные.

Также предлагаются любые цветовые решения: от бежевого до светло-сиреневого.

Обратившись в НОВОКОН, каждый клиент полностью бесплатно имеет:

рекомендацию и расчет стоимости по самой привлекательной цене;

выезд мастера-замерщика с брошюрой и образцами изделий;

личного консультанта проекта, который проконсультирует по любому вопросу.

Компания предлагает самые низкие цены в Саратове, так как имеет преимущества:

Скорость работы. Время производства минимально, но объемы увеличиваются.

Автоматизация. Благодаря собственному автоматизированному производству, компании удается производить до 700 окон в день.

Техническое оснащение. Все программы выполняются компьютерами, а менеджеры высокого уровня держат под контролем весь процесс.

Вся продукция полностью сертифицирована. Пенсионерам компания предлагает особые условия при заказе остекления балконов.

НОВОКОН – это гарантия превосходного качества и полной безопасности в доме.