НОВОКОН – крупнейшая надежная компания, занимающаяся производством и реализующая пластиковые окна в Саратове
Наш завод является одним из самых крупных и современных производств пластиковых окон в Саратове и ежедневно изготавливает более 150 изделий.
Свыше 50 000 семей стали нашими клиентами на протяжении 17 лет плодотворной работы нашего завода.
В компании можно выбрать:
пластиковые окна;
остекление балконов;
отделку балконов;
остекление коттеджей.
Доступны любые формы продукции для дома: квадратные, круглые, полукруглые, ромбовидные.
Также предлагаются любые цветовые решения: от бежевого до светло-сиреневого.
Обратившись в НОВОКОН, каждый клиент полностью бесплатно имеет:
рекомендацию и расчет стоимости по самой привлекательной цене;
выезд мастера-замерщика с брошюрой и образцами изделий;
личного консультанта проекта, который проконсультирует по любому вопросу.
Компания предлагает самые низкие цены в Саратове, так как имеет преимущества:
Скорость работы. Время производства минимально, но объемы увеличиваются.
Автоматизация. Благодаря собственному автоматизированному производству, компании удается производить до 700 окон в день.
Техническое оснащение. Все программы выполняются компьютерами, а менеджеры высокого уровня держат под контролем весь процесс.
Вся продукция полностью сертифицирована. Пенсионерам компания предлагает особые условия при заказе остекления балконов.
НОВОКОН – это гарантия превосходного качества и полной безопасности в доме.
- Услуги
- окна
- окна ПВХ
- Пластиковые окна
- остекление балконов
- отделка балконов
- утепление балконов
- оконная компания
- Регионы обслуживания
- Саратов, Россия
- Адрес
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Чапаева, 108а
410012 Саратов, Россия
Россия
+7-8452318141 saratov.novokon.ru