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НОВОКОН Оконная компания
Окна Саратов, Россия
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    • НОВОКОН – крупнейшая надежная компания, занимающаяся производством и реализующая пластиковые окна в Саратове


    Наш завод является одним из самых крупных и современных производств пластиковых окон в Саратове и ежедневно изготавливает более 150 изделий. 

    Свыше 50 000 семей стали нашими клиентами на протяжении 17 лет плодотворной работы нашего завода.

    В компании можно выбрать:

    пластиковые окна;

    остекление балконов;

    отделку балконов;

    остекление коттеджей.

    Доступны любые формы продукции для дома: квадратные, круглые, полукруглые, ромбовидные. 

    Также предлагаются любые цветовые решения: от бежевого до светло-сиреневого. 

    Обратившись в НОВОКОН, каждый клиент полностью бесплатно имеет:

    рекомендацию и расчет стоимости по самой привлекательной цене;

    выезд мастера-замерщика с брошюрой и образцами изделий;

    личного консультанта проекта, который проконсультирует по любому вопросу. 

    Компания предлагает самые низкие цены в Саратове, так как имеет преимущества:

    Скорость работы. Время производства минимально, но объемы увеличиваются.

    Автоматизация. Благодаря собственному автоматизированному производству, компании удается производить до 700 окон в день. 

    Техническое оснащение. Все программы выполняются компьютерами, а менеджеры высокого уровня держат под контролем весь процесс. 

    Вся продукция полностью сертифицирована. Пенсионерам компания предлагает особые условия при заказе остекления балконов. 

    НОВОКОН – это гарантия превосходного качества и полной безопасности в доме.

    Услуги
    • окна
    • окна ПВХ
    • Пластиковые окна
    • остекление балконов
    • отделка балконов
    • утепление балконов
    • оконная компания
    Регионы обслуживания
    Саратов, Россия
    Адрес
    Чапаева, 108а
    410012 Саратов, Россия
    Россия
    +7-8452318141 saratov.novokon.ru
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