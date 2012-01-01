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NK-PROJECT
Архитекторы Москва, Россия
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    • NK-PROJECT
    NK-PROJECT
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    Здравствуйте, меня зовут Иванов Николай, я архитектор и основатель архитектурного бюро NK-Project.    Мы обеспечиваем полый цикл работ: проектирование, строительство, дизайн интерьера, комплектуем объекты отделочными материалами, мебелью, светом и аксессуарами.   Я лично веду авторский надзор за реализацией каждого объекта. Мной реализовано свыше 300 объектов, от 43м2 до 3000 м2.   Для меня более важно, как будет проходить ваша жизнь внутри дома, в то время, как многие сконцентрированы лишь на строительстве примитивной коробки дома или хотят поскорей продать типовой дом без изменений в планировке.   Основной принцип моей работы заключается в создании удобных и функциональных загородных домов с гармоничными пропорциями за разумные деньги.   Воспользовавшись моими услугами клиенты экономят до 30% на строительстве дома, по сравнению с предложениями от строительных компаний. Экономия достигается за счёт оптимизации решений по строительству, выгоду от которых вы оставляете себе, а не строительной компании.   Если вы хотите построить красивый и функциональный дом без переплат, приглашаю Вас на бесплатную консультацию к нам в офис.   До скорой встречи!
    Услуги
    • архитектура
    • дизайнинтерьера
    • строительство
    • надзор
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Островная ул., д2
    121552 Москва, Россия
    Россия
    +7-9629852131
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