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Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>
Дизайнеры интерьера Йошкар-Ола
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн квартиры в серо-бежевых тонах с винным акцентом, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Спальня в стиле минимализм
    Дизайн квартиры в серо-бежевых тонах с винным акцентом, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Кухня в стиле минимализм
    Дизайн квартиры в серо-бежевых тонах с винным акцентом, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Кухня в стиле минимализм
    +6
    Дизайн квартиры в серо-бежевых тонах с винным акцентом
    Дизайн кухни-гостиной загородного дома, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн кухни-гостиной загородного дома, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн кухни-гостиной загородного дома, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Гостиная в стиле минимализм
    +7
    Дизайн кухни-гостиной загородного дома
    Дизайн детской комнаты для мальчика в мансардном этаже частного дома, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Детская комнатa в тропическом стиле
    Дизайн детской комнаты для мальчика в мансардном этаже частного дома, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Детская комнатa в тропическом стиле
    Дизайн детской комнаты для мальчика в мансардном этаже частного дома, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Детская комнатa в тропическом стиле
    +4
    Дизайн детской комнаты для мальчика в мансардном этаже частного дома
    Дизайн спальни загородного дома в романтичном стиле "Камея", Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Спальня в классическом стиле
    Дизайн спальни загородного дома в романтичном стиле "Камея", Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Спальня в классическом стиле
    Дизайн спальни загородного дома в романтичном стиле "Камея", Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Спальня в классическом стиле
    +3
    Дизайн спальни загородного дома в романтичном стиле "Камея"
    Дизайн малогабаритной квартиры, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Гостиная в колониальном стиле
    Дизайн малогабаритной квартиры, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Гостиная в колониальном стиле
    Дизайн малогабаритной квартиры, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Гостиная в колониальном стиле
    +6
    Дизайн малогабаритной квартиры

    Лаборатория дизайна «КУБ» — принципиально новый уровень услуг по разработке дизайна интерьеров. Мы создаём индивидуальные и оригинальные решения в области архитектуры, дизайна и оформления помещений

    Воплощая желания наших клиентов в реальность мы проектируем стильные интерьеры и привносим в серость окружающего мира комфорт и свежие краски хорошего настроения. 

    Создавая интерьер, который подходит именно Вам, мы поможем в выборе материалов и предметов декора, составим проектную документацию, проследим за качественным выполнением работ

    Наши партнёры — компании в сфере строительства, поставки мебели, сантехники и строительных материалов всегда помогут качественно выполнить задачу любой сложности

    Услуги
    • ​Дизайн жилых помещений
    • Дизайн общественных помещений
    • Дизайн фасадов зданий
    • декорирование и художественное оформление
    • авторский надзор
    • консультирование по дизайну
    • подбор строительных и отделочных материалов
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Казань
    • Нижний Новгород
    • Йошкар-Ола
    • Чебоксары
    • Новочебоксарск
    • Киров
    Адрес
    Первомайская, 107
    424033 Йошкар-Ола
    Россия
    +7-9278800090 www.cube-id.ru

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