Лаборатория дизайна «КУБ» — принципиально новый уровень услуг по разработке дизайна интерьеров. Мы создаём индивидуальные и оригинальные решения в области архитектуры, дизайна и оформления помещений
Воплощая желания наших клиентов в реальность мы проектируем стильные интерьеры и привносим в серость окружающего мира комфорт и свежие краски хорошего настроения.
Создавая интерьер, который подходит именно Вам, мы поможем в выборе материалов и предметов декора, составим проектную документацию, проследим за качественным выполнением работ
Наши партнёры — компании в сфере строительства, поставки мебели, сантехники и строительных материалов всегда помогут качественно выполнить задачу любой сложности
- Услуги
- Дизайн жилых помещений
- Дизайн общественных помещений
- Дизайн фасадов зданий
- декорирование и художественное оформление
- авторский надзор
- консультирование по дизайну
- подбор строительных и отделочных материалов
- Регионы обслуживания
- Москва
- Казань
- Нижний Новгород
- Йошкар-Ола
- Чебоксары
- Новочебоксарск
- Киров
- Адрес
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Первомайская, 107
424033 Йошкар-Ола
Россия
+7-9278800090 www.cube-id.ru