Лаборатория дизайна «КУБ» — принципиально новый уровень услуг по разработке дизайна интерьеров. Мы создаём индивидуальные и оригинальные решения в области архитектуры, дизайна и оформления помещений

Воплощая желания наших клиентов в реальность мы проектируем стильные интерьеры и привносим в серость окружающего мира комфорт и свежие краски хорошего настроения.

Создавая интерьер, который подходит именно Вам, мы поможем в выборе материалов и предметов декора, составим проектную документацию, проследим за качественным выполнением работ

Наши партнёры — компании в сфере строительства, поставки мебели, сантехники и строительных материалов всегда помогут качественно выполнить задачу любой сложности