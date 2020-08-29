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Bohemia Empir Style
Освещение Москва, Россия
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в городе Воронеж, Bohemia Empir Style Bohemia Empir Style КухняОсвещение
    Квартира в городе Воронеж, Bohemia Empir Style Bohemia Empir Style КухняОсвещение
    Квартира в городе Воронеж, Bohemia Empir Style Bohemia Empir Style Гостиная в классическом стиле
    +2
    Квартира в городе Воронеж
    Квартира в Крыму, Bohemia Empir Style Bohemia Empir Style Спальная комната Освещение
    Квартира в Крыму, Bohemia Empir Style Bohemia Empir Style Спальная комната Кровати и изголовья
    Квартира в Крыму, Bohemia Empir Style Bohemia Empir Style Спальная комната Освещение
    +1
    Квартира в Крыму
    Загородный дом в Ингушетии, Bohemia Empir Style Bohemia Empir Style Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом в Ингушетии, Bohemia Empir Style Bohemia Empir Style Балкон, веранда и террасаОсвещение
    Загородный дом в Ингушетии, Bohemia Empir Style Bohemia Empir Style Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    +4
    Загородный дом в Ингушетии

    Фирма Bohemia Empir Style производит хрустальные люстры по

    индивидуальным проектам клиентов с 2007 года.



    За 13 лет мы выполнили более 5000 заказов и завоевали

    доверие и любовь своих покупателей. Наши изделия создаются в Чехии – в стране,

    которая по праву заслужила статус хрустальной столицы Мира. Bohemia – это не

    просто красивое иностранное слово, это синоним европейского качества и

    легендарного мастерства, передающегося из поколения в поколение.



    В основе каркасов наших люстр и светильников используется

    настоящее золото 585 пробы, латунь, серебро и многие другие известные и надёжные

    сплавы. Кристаллы сваровски и чешский хрусталь наивысочайшего качества создают

    именно вашу роскошную люстру. Стиль, дизайн, количество хрустальных деталей,

    рожков на люстре поможет подобрать персональный менеджер. Пожалуй, вас не

    сможет ограничить даже фантазия.



    Вы будете гордиться своим идеальным интерьером, ведь

    созданное нами освещение идеально – оно подходит только вашему дому. Это

    классика, прошедшая испытания столетиями, она никогда не выйдет из моды. Нам

    доверяют люди, для которых важен не только внешний блеск, но и статус изделия –

    столь же высокий, как у его владельца. Среди наших довольных клиентов есть

    звёзды российской эстрады, государственные организации, крупные гостиницы,

    торговые центры и мн. др.



    Люстры Bohemia Empir Style – это ваше фамильное наследие.

    Чтобы убедиться в этом, ждём вас в шоу-руме в Москве. У

    нас есть доставка по городу и Московской области, а также по всей России и

    странам ближнего зарубежья. Чтобы вы не переживали, мы страхуем ваш заказ и, в

    случае чего, можем заменить детали.

    Услуги
    • Дизайн освещения
    • Монтаж встроенного освещения
    • Монтаж освещения
    • Монтаж уличного освещения
    • Продажа светильников
    • Подборка мебели и предметов интерьера
    • Визуализация освещения для интерьеров
    • Комплектация гостиниц
    • Комплектация отелей
    • ресторанов
    • конференц залов
    • Комплектация квартир
    • Комплектация загородных домов
    • коттеджей
    • Изготовление освещения (люстры
    • светильники
    • бра)
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    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Автозаводская д. 23 корп 7
    115280 Москва, Россия
    Россия
    +7-4993982599 bohemiaempirstyle.ru
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