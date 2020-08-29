Фирма Bohemia Empir Style производит хрустальные люстры по

индивидуальным проектам клиентов с 2007 года.









За 13 лет мы выполнили более 5000 заказов и завоевали

доверие и любовь своих покупателей. Наши изделия создаются в Чехии – в стране,

которая по праву заслужила статус хрустальной столицы Мира. Bohemia – это не

просто красивое иностранное слово, это синоним европейского качества и

легендарного мастерства, передающегося из поколения в поколение.









В основе каркасов наших люстр и светильников используется

настоящее золото 585 пробы, латунь, серебро и многие другие известные и надёжные

сплавы. Кристаллы сваровски и чешский хрусталь наивысочайшего качества создают

именно вашу роскошную люстру. Стиль, дизайн, количество хрустальных деталей,

рожков на люстре поможет подобрать персональный менеджер. Пожалуй, вас не

сможет ограничить даже фантазия.









Вы будете гордиться своим идеальным интерьером, ведь

созданное нами освещение идеально – оно подходит только вашему дому. Это

классика, прошедшая испытания столетиями, она никогда не выйдет из моды. Нам

доверяют люди, для которых важен не только внешний блеск, но и статус изделия –

столь же высокий, как у его владельца. Среди наших довольных клиентов есть

звёзды российской эстрады, государственные организации, крупные гостиницы,

торговые центры и мн. др.









Люстры Bohemia Empir Style – это ваше фамильное наследие.

Чтобы убедиться в этом, ждём вас в шоу-руме в Москве. У

нас есть доставка по городу и Московской области, а также по всей России и

странам ближнего зарубежья. Чтобы вы не переживали, мы страхуем ваш заказ и, в

случае чего, можем заменить детали.