Элитная мебель на заказ в Москве по индивидуальным размерам.
Изготавливаем эксклюзивную дизайнерскую мебель (включая реплики Италии)
по авторским проектам. Обустроим интерьер любого уровня: от среднего
класса до VIP эксклюзивной мебелью и предметами интерьера.
Изготавливаем: элитную дизайнерскую мебель для кухни, эксклюзивную
мебель в гостиную, дизайнерскую мебель в спальню, шикарную мебель для
гардеробных комнат, уникальные нестандартные межкомнатные двери по
индивидуальным размерам и проектам известных дизайнеров и архитекторов
Москвы.
Более 70 партнеров (дизайнеров, дизайн-студий, архитекторов и
архитектурных бюро) сотрудничают с нами более 12 лет. Работаем на
объектах премиального уровня (опыт работы на объектах первых лиц).
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- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
-
Тверская 20 с3
125009 Москва, Россия
Россия
+7-4993502945 stolli.ru