Элитная мебель на заказ в Москве по индивидуальным размерам.

Изготавливаем эксклюзивную дизайнерскую мебель (включая реплики Италии)

по авторским проектам. Обустроим интерьер любого уровня: от среднего

класса до VIP эксклюзивной мебелью и предметами интерьера.

Изготавливаем: элитную дизайнерскую мебель для кухни, эксклюзивную

мебель в гостиную, дизайнерскую мебель в спальню, шикарную мебель для

гардеробных комнат, уникальные нестандартные межкомнатные двери по

индивидуальным размерам и проектам известных дизайнеров и архитекторов

Москвы.

Более 70 партнеров (дизайнеров, дизайн-студий, архитекторов и

архитектурных бюро) сотрудничают с нами более 12 лет. Работаем на

объектах премиального уровня (опыт работы на объектах первых лиц).