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Stolli
Мебель и аксессуары Москва, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Винный погреб в Одинцовском районе, Stolli Stolli Винный погреб Дерево Коричневый
    Винный погреб в Одинцовском районе, Stolli Stolli Винный погреб
    Винный погреб в Одинцовском районе, Stolli Stolli Винный погреб
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    Винный погреб в Одинцовском районе
    Винный погреб в Миллениум Парке (изготовление мебели, винных стеллажей и систем хранения вина на заказ по индивидуальному авторскому проекту), Stolli Stolli Винный погреб Эффект древесины
    Винный погреб в Миллениум Парке (изготовление мебели, винных стеллажей и систем хранения вина на заказ по индивидуальному авторскому проекту), Stolli Stolli Винный погреб Эффект древесины
    Винный погреб в Миллениум Парке (изготовление мебели, винных стеллажей и систем хранения вина на заказ по индивидуальному авторскому проекту), Stolli Stolli Винный погреб Коричневый
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    Винный погреб в Миллениум Парке (изготовление мебели, винных стеллажей и систем хранения вина на заказ по индивидуальному авторскому проекту)

    Элитная мебель на заказ в Москве по индивидуальным размерам.

    Изготавливаем эксклюзивную дизайнерскую мебель (включая реплики Италии)

    по авторским проектам. Обустроим интерьер любого уровня: от среднего

    класса до VIP эксклюзивной мебелью и предметами интерьера.

    Изготавливаем: элитную дизайнерскую мебель для кухни, эксклюзивную

    мебель в гостиную, дизайнерскую мебель в спальню, шикарную мебель для

    гардеробных комнат, уникальные нестандартные межкомнатные двери по

    индивидуальным размерам и проектам известных дизайнеров и архитекторов

    Москвы.

    Более 70 партнеров (дизайнеров, дизайн-студий, архитекторов и

    архитектурных бюро) сотрудничают с нами более 12 лет. Работаем на

    объектах премиального уровня (опыт работы на объектах первых лиц).

    Услуги
    • мебель а заказ
    • реплики мебели
    • гардеробные комнаты
    • винный погреб
    • мебель для квартиры
    • мебель для загородного дома
    • эксклюзивная мебель
    • гардеробные комнаты на заказ
    • винотеки
    • винные комнаты
    • винные погреба
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    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Тверская 20 с3
    125009 Москва, Россия
    Россия
    +7-4993502945 stolli.ru
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