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Lagera
Мебель и аксессуары Москва, Россия
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Проекты

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    • Мебель для ванных комнат по индивидуальным размерам, Lagera Lagera Ванная комнатаМебель для ванной Керамика Бежевый
    Мебель для ванных комнат по индивидуальным размерам

    Изготовление мебели для ванных комнат, проектирование мебели, чертежи, визуализация Изготовление мебели для прачечных, сан узлов. Подвесные и напольные тумбы для ванных комнат, шкафы, зеркальные шкафы, зеркала. Консоли для ванных комнат. Столешницы для ванных комнат, под раковины: из натурального камня, из керамики, из дерева. Проектирование и изготовление гардеробных комнат.

    Услуги
    • Изготовление
    • меб
    • Мебель для ванных комнат
    Регионы обслуживания
    Москва, Россия
    Адрес
    Краснопресненская набережная 12
    123610 Москва, Россия
    Россия
    +7-9035650524
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