Дизайнер интерьера Москва,
дизайн интерьера Москва,
дизайн квартиры Москва,
дизайн дома Москва,
дизайн проект Москва,
профессиональный и не дорогой,
дизайн-проект, от мастера своего
дела, с 25-летним стажем,
и двумя профессиональными,
5-летними образованиями:
ЧХУ - специализация: живопись,
ЧГПУ - дизайн интерьера.
1000 р/м - скажете дорого? Но...
Мои дизайн-проекты выполнены
так, что мне не перезванивают,
чтобы что-то уточнить, так как
всё понятно, по самому проекту.
Я не пользуюсь шаблонами и
каждый мой проект уникален.
Над каждым проектом я работаю
только сам, не передавая проект
другим, поэтому без ошибок.
ВНИМАНИЕ: я делаю только полные
дизайн-проекты, отдельные
помещения - не менее 50 кв/м.
Любой объект, в любом стиле -
1000 р/м, ни больше, ни меньше.
Более 150 кв/м – цена договорная,
строго по договору. Работа ведётся
по электронной почте: я присылаю
Вам работы - Вы либо утверждаете,
либо нет, я сохраняю скрины с
утверждением. Вся работа делится
на 3 этапа, по каждому этапу - это
прописанная в договоре предоплата.
Если Вам чего-то не будет хватать
в проекте - всегда дополню.
Рекомендуемые рабочие-отделочники,
мебельщики и поставщики есть.
ПОЛНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:
1 Этап - подготовка, предоплата 10%
- Планы до перепланировки
- Планы после перепланировки
- Планы расстановки мебели
2 Этап – дизайн, предоплата 60%
- Дизайн и визуализация из каждого угла
3 Этап - техническая часть, предоплата 30%
- Планы розеток и выключателей
- Планы освещения (группы и одиночные)
- Планы вкл групп и отдельного освещения
- Планы потолка, с разрезами и вентиляцией
- Планы пола
- Планы выходов хол/гор воды, канализации
- Развертки стен
- Материалы с фото, сайтами и артикулами
- Рекомендации по ходу проведения работ
- Любая информация, которой Вам не хватит.
Нахожусь я в Чебоксарах, работаю
как с выездом, так и удалённо.
ВНИМАНИЕ: по рабочим вопросам, я
НЕ использую мессенжеры вообще.
Звонить мне можно по номеру:
+7(937)392-55-40 - Алексей,
ведь куда проще всё обсудить по тел,
а писать на interiorfromalex@vk.com
и я тут же развею все Ваши сомнения!
Всегда на связи с 10.00-20.00
Портфолио, отзывы и оценки: наберите в
поиске Интерьер от АлексА, или нажмите -
скопируйте ссылку на мой сайт.
Сайт - Москва (МО):
https://luxe-design.ru/node/31157
https://www.behance.net/interer_ot_aleksa
https://www.houzz.ru/pro/webuser-383301150
https://zoon.ru/msk/p-freelancer/aleksej_alekseev-7b7d
https://www.inmyroom.ru/users/dizajner-interera-moskva
Видео-портфолио (мини-формат) - Москва (МО):
https://rutube.ru/video/80d8b1df1adeec1cd871aa36018eb709/?r=wd
Сайт - Чебоксары:
https://www.interiordesigncenter.ru/user/43
https://www.houzz.ru/pro/interiorfromalex
https://dizajner-interera-cheboksary.mozellosite.com
https://www.inmyroom.ru/users/dizajner-interera-cheboksary
https://cheboksary.zoon.ru/building/interer_ot_aleksa
https://www.orgpage.ru/cheboksaryi/interer-ot-aleksa-6048479.html
Видео-портфолио (мини-формат) - Чебоксары:
https://rutube.ru/video/358b12e928032d4cff98c9788d979d44/?r=wd
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- Регионы обслуживания
- Россия, Москва и Чебоксары
- Адрес
-
101000 Москва
Россия
+7-9373925540 luxe-design.ru/node/31157