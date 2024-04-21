Дизайнер интерьера Москва,

дизайн интерьера Москва,

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дизайн проект Москва,

профессиональный и не дорогой,

дизайн-проект, от мастера своего

дела, с 25-летним стажем,

и двумя профессиональными,

5-летними образованиями:

ЧХУ - специализация: живопись,

ЧГПУ - дизайн интерьера.

1000 р/м - скажете дорого? Но...

Мои дизайн-проекты выполнены

так, что мне не перезванивают,

чтобы что-то уточнить, так как

всё понятно, по самому проекту.

Я не пользуюсь шаблонами и

каждый мой проект уникален.

Над каждым проектом я работаю

только сам, не передавая проект

другим, поэтому без ошибок.

ВНИМАНИЕ: я делаю только полные

дизайн-проекты, отдельные

помещения - не менее 50 кв/м.

Любой объект, в любом стиле -

1000 р/м, ни больше, ни меньше.

Более 150 кв/м – цена договорная,

строго по договору. Работа ведётся

по электронной почте: я присылаю

Вам работы - Вы либо утверждаете,

либо нет, я сохраняю скрины с

утверждением. Вся работа делится

на 3 этапа, по каждому этапу - это

прописанная в договоре предоплата.

Если Вам чего-то не будет хватать

в проекте - всегда дополню.

Рекомендуемые рабочие-отделочники,

мебельщики и поставщики есть.

ПОЛНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

1 Этап - подготовка, предоплата 10%

- Планы до перепланировки

- Планы после перепланировки

- Планы расстановки мебели

2 Этап – дизайн, предоплата 60%

- Дизайн и визуализация из каждого угла

3 Этап - техническая часть, предоплата 30%

- Планы розеток и выключателей

- Планы освещения (группы и одиночные)

- Планы вкл групп и отдельного освещения

- Планы потолка, с разрезами и вентиляцией

- Планы пола

- Планы выходов хол/гор воды, канализации

- Развертки стен

- Материалы с фото, сайтами и артикулами

- Рекомендации по ходу проведения работ

- Любая информация, которой Вам не хватит.

Нахожусь я в Чебоксарах, работаю

как с выездом, так и удалённо.

ВНИМАНИЕ: по рабочим вопросам, я

НЕ использую мессенжеры вообще.

Звонить мне можно по номеру:

+7(937)392-55-40 - Алексей,

ведь куда проще всё обсудить по тел,

а писать на interiorfromalex@vk.com

и я тут же развею все Ваши сомнения!

Всегда на связи с 10.00-20.00

Портфолио, отзывы и оценки: наберите в

поиске Интерьер от АлексА, или нажмите -

скопируйте ссылку на мой сайт.

Сайт - Москва (МО):

https://luxe-design.ru/node/31157

https://www.behance.net/interer_ot_aleksa

https://www.houzz.ru/pro/webuser-383301150

https://zoon.ru/msk/p-freelancer/aleksej_alekseev-7b7d

https://www.inmyroom.ru/users/dizajner-interera-moskva

Видео-портфолио (мини-формат) - Москва (МО):

https://rutube.ru/video/80d8b1df1adeec1cd871aa36018eb709/?r=wd

Сайт - Чебоксары:

https://www.interiordesigncenter.ru/user/43

https://www.houzz.ru/pro/interiorfromalex

https://dizajner-interera-cheboksary.mozellosite.com

https://www.inmyroom.ru/users/dizajner-interera-cheboksary

https://cheboksary.zoon.ru/building/interer_ot_aleksa

https://www.orgpage.ru/cheboksaryi/interer-ot-aleksa-6048479.html

Видео-портфолио (мини-формат) - Чебоксары:

https://rutube.ru/video/358b12e928032d4cff98c9788d979d44/?r=wd