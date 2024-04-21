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Дизайнер интерьера Москва, дизайн интерьера Москва, дизайн квартиры Москва, дизайн дома Москва, дизайн проект Москва, Интерьер от АлексА
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Дизайнер интерьера Москва, дизайн интерьера Москва, дизайн квартиры Москва, дизайн дома Москва, Дизайнер интерьера Москва, дизайн интерьера Москва, дизайн квартиры Москва, дизайн дома Москва, дизайн проект Москва, Интерьер от АлексА Дизайнер интерьера Москва, дизайн интерьера Москва, дизайн квартиры Москва, дизайн дома Москва, дизайн проект Москва, Интерьер от АлексА Квартира
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    Дизайнер интерьера Москва, дизайн интерьера Москва, дизайн квартиры Москва, дизайн дома Москва

    Дизайнер интерьера Москва, 

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    дизайн проект Москва, 

    профессиональный и не дорогой, 

    дизайн-проект, от мастера своего 

    дела, с 25-летним стажем, 

    и двумя профессиональными, 

    5-летними образованиями: 

    ЧХУ - специализация: живопись, 

    ЧГПУ - дизайн интерьера. 

    1000 р/м - скажете дорого? Но... 

    Мои дизайн-проекты выполнены 

    так, что мне не перезванивают, 

    чтобы что-то уточнить, так как 

    всё понятно, по самому проекту. 

    Я не пользуюсь шаблонами и 

    каждый мой проект уникален. 

    Над каждым проектом я работаю 

    только сам, не передавая проект 

    другим, поэтому без ошибок. 

    ВНИМАНИЕ: я делаю только полные 

    дизайн-проекты, отдельные 

    помещения - не менее 50 кв/м. 

    Любой объект, в любом стиле - 

    1000 р/м, ни больше, ни меньше. 

    Более 150 кв/м – цена договорная, 

    строго по договору. Работа ведётся 

    по электронной почте: я присылаю 

    Вам работы - Вы либо утверждаете, 

    либо нет, я сохраняю скрины с 

    утверждением. Вся работа делится 

    на 3 этапа, по каждому этапу - это 

    прописанная в договоре предоплата. 

    Если Вам чего-то не будет хватать 

    в проекте - всегда дополню. 

    Рекомендуемые рабочие-отделочники, 

    мебельщики и поставщики есть. 

    ПОЛНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ: 

    1 Этап - подготовка, предоплата 10% 

    - Планы до перепланировки 

    - Планы после перепланировки 

    - Планы расстановки мебели 

    2 Этап – дизайн, предоплата 60% 

    - Дизайн и визуализация из каждого угла 

    3 Этап - техническая часть, предоплата 30% 

    - Планы розеток и выключателей 

    - Планы освещения (группы и одиночные) 

    - Планы вкл групп и отдельного освещения 

    - Планы потолка, с разрезами и вентиляцией 

    - Планы пола 

    - Планы выходов хол/гор воды, канализации 

    - Развертки стен 

    - Материалы с фото, сайтами и артикулами 

    - Рекомендации по ходу проведения работ 

    - Любая  информация, которой Вам не хватит. 

    Нахожусь я в Чебоксарах, работаю 

    как с выездом, так и удалённо. 

    ВНИМАНИЕ: по рабочим вопросам, я 

    НЕ использую мессенжеры вообще. 

    Звонить мне можно по номеру: 

    +7(937)392-55-40 - Алексей, 

    ведь куда проще всё обсудить по тел, 

    а писать на interiorfromalex@vk.com 

    и я тут же развею все Ваши сомнения! 

    Всегда на связи с 10.00-20.00 

    Портфолио, отзывы и оценки: наберите в 

    поиске Интерьер от АлексА, или нажмите -  

    скопируйте ссылку на мой сайт. 

    Сайт - Москва (МО): 

    https://luxe-design.ru/node/31157 

    https://www.behance.net/interer_ot_aleksa 

    https://www.houzz.ru/pro/webuser-383301150 

    https://zoon.ru/msk/p-freelancer/aleksej_alekseev-7b7d 

    https://www.inmyroom.ru/users/dizajner-interera-moskva 

    Видео-портфолио (мини-формат) - Москва (МО): 

    https://rutube.ru/video/80d8b1df1adeec1cd871aa36018eb709/?r=wd 

    Сайт - Чебоксары: 

    https://www.interiordesigncenter.ru/user/43 

    https://www.houzz.ru/pro/interiorfromalex 

    https://dizajner-interera-cheboksary.mozellosite.com 

    https://www.inmyroom.ru/users/dizajner-interera-cheboksary 

    https://cheboksary.zoon.ru/building/interer_ot_aleksa 

    https://www.orgpage.ru/cheboksaryi/interer-ot-aleksa-6048479.html 

    Видео-портфолио (мини-формат) - Чебоксары: 

    https://rutube.ru/video/358b12e928032d4cff98c9788d979d44/?r=wd

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    Регионы обслуживания
    Россия, Москва и Чебоксары
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9373925540 luxe-design.ru/node/31157

    Отзыв

    Мария Сельдина Мария Сельдина
    Спасибо Алексею за наш новый дизайн дома! Получилось по настоящему тепло и уютно, но при этом в современном и модном стиле. Все максимально функционально и удобно. Даже не знаю, как бы мы без Вас справились!!!
    больше 2 лет назад
    Редактировать
    annovaa00
    Алексей отличный специалист, профессионал своего дела. Обращался за проектом своего дома. Четко слышит и понимает желание заказчика. Угадал на все 100 что хотелось бы видеть. По срокам и взаимодейтсвию тоже все гуд. Сделали ремонт в строгом соответствии с проектом, результатом очень доволен. Одназначно обращусь еще и буду рекомендовать другим.
    больше 2 лет назад
    Редактировать
    zlatadadon1963
    Заказывала у Алексея дизайн - проект и авторский надзор. Хочу сказать большое спасибо за продуктивное сотрудничество на всех стадиях выполнения проекта. Удивило то, как удачно получилось воплотить в дизайн - проекте все мои хотелки. Когда общались в самом начале и рассматривали варианты того, что мне нравится, я просто отправила 3 разных варианта цветовой гаммы, и сочетания материалов думая, что Алексей выберет только один из них, а уж никак не соберет всё это в один проект. Но это удалось, и получилось настолько классно, что я даже и представить себе не могла! Уже полгода не перестаю наслаждаться своим ремонтом и Алексей в этом виноват на все сто!
    почти 3 года назад
    Дата проекта: Май 2021
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    Показать все отзывы – 6
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