ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА МОСКВА,
дизайн интерьера Москва,
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профессиональный и не дорогой
дизайн-проект, от мастера
своего дела, с 25-летним стажем,
и двумя профессиональными,
5-летними образованиями:
ЧХУ - специализация: живопись,
ЧГПУ - дизайн интерьера!
1000 руб/м - дорого скажете Вы?
Но! Мои дизайн-проекты выполнены
так, что мне не перезванивают,
чтобы что-то уточнить, так как
всё понятно, по самому проекту!
Я не гонюсь за длинным рублём и
не пользуюсь готовыми шаблонами,
каждый мой проект уникален, и
совершенно не повторим, это моё
творческое и духовное творение,
я вкладываю в него часть себя!
Из-за этого я и ушёл на фриланс,
покончив с дизайн-студиями, где
часто забывают о желаниях клиента
и качестве дизайн-проекта, думая
о скорости, количестве, и цене!
Поэтому звоните мне на номер,
+7(937)392-55-40 - Алексей,
куда проще всё обсудить по тел,
так же не забывайте и писать,
interiorfromalex@vk.com
и я обязательно развею все
Ваши сомнения, и отвечу на все
интересующие Вас вопросы!
Всегда на связи с 10-00 до 20-00.
Нахожусь я в Чебоксарах, работаю
с выездом на объект и удалённо
по России, и ближнему зарубежью.
Портфолио и отзывы обо мне, Вы
найдёте вписав в поиск браузера -
Интерьер от АлексА,
или скопируйте ссылки в поиск:
https://luxe-design.ru/node/31157
https://www.behance.net/interer_ot_aleksa
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https://www.inmyroom.ru/users/dizajner-interera-cheboksary
а это видео-портфолио на rutube:
https://rutube.ru/video/a6dc0a4ef855f447a735a3279962518f/?r=wd
https://rutube.ru/video/351eaa1a3f1cfeed967ad72c3ebc46f5/?r=wd
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- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
-
101000 Москва
Россия
+7-9373925540 luxe-design.ru/node/31157