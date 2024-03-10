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Дизайнер интерьера Москва
Дизайнеры интерьера Москва
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    Дизайнер Интерьера Москва

    ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА МОСКВА, 

    дизайн интерьера Москва, 

    дизайн квартиры Москва, 

    дизайн проект Москва, 

    дизайн дома Москва, 

    профессиональный и не дорогой 

    дизайн-проект, от мастера 

    своего дела, с 25-летним стажем,  

    и двумя профессиональными, 

    5-летними образованиями: 

    ЧХУ - специализация: живопись, 

    ЧГПУ - дизайн интерьера! 

    1000 руб/м - дорого скажете Вы? 

    Но! Мои дизайн-проекты выполнены 

    так, что мне не перезванивают, 

    чтобы что-то уточнить, так как 

    всё понятно, по самому проекту! 

    Я не гонюсь за длинным рублём и 

    не пользуюсь готовыми шаблонами, 

    каждый мой проект уникален, и 

    совершенно не повторим, это моё 

    творческое и духовное творение, 

    я вкладываю в него часть себя! 

    Из-за этого я и ушёл на фриланс, 

    покончив с дизайн-студиями, где 

    часто забывают о желаниях клиента 

    и качестве дизайн-проекта, думая 

    о скорости, количестве, и цене! 

    Поэтому звоните мне на номер, 

    +7(937)392-55-40 - Алексей, 

    куда проще всё обсудить по тел, 

    так же не забывайте и писать, 

    interiorfromalex@vk.com  

    и я обязательно развею все 

    Ваши сомнения, и отвечу на все 

    интересующие Вас вопросы! 

    Всегда на связи с 10-00 до 20-00. 

    Нахожусь я в Чебоксарах, работаю 

    с выездом на объект и удалённо 

    по России, и ближнему зарубежью. 

    Портфолио и отзывы обо мне, Вы 

    найдёте вписав в поиск браузера -

    Интерьер от АлексА, 

    или скопируйте ссылки в поиск: 

    https://luxe-design.ru/node/31157 

    https://www.behance.net/interer_ot_aleksa 

    https://www.inmyroom.ru/users/dizajner-interera-moskva 

    https://interiorfromalex.mozellosite.com 

    https://www.houzz.ru/pro/interiorfromalex 

    https://cheboksary.zoon.ru/building/interer_ot_aleksa 

    https://www.interiordesigncenter.ru/user/43 

    https://www.inmyroom.ru/users/dizajner-interera-cheboksary 

    а это видео-портфолио на rutube: 

    https://rutube.ru/video/a6dc0a4ef855f447a735a3279962518f/?r=wd 

    https://rutube.ru/video/351eaa1a3f1cfeed967ad72c3ebc46f5/?r=wd

    Услуги
    • дизайн дома
    • дизайн квартиры
    • дизайн проекты москва
    • дизайн интерьера москва
    • дизайнер интерьера москва
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9373925540 luxe-design.ru/node/31157

    Отзыв

    Мария Сельдина Мария Сельдина
    Спасибо Алексею за наш новый дизайн дома! Получилось по настоящему тепло и уютно, но при этом в современном и модном стиле. Все максимально функционально и удобно. Даже не знаю, как бы мы без Вас справились!!!
    около 2 лет назад
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    annovaa00
    Алексей отличный специалист, профессионал своего дела. Обращался за проектом своего дома. Четко слышит и понимает желание заказчика. Угадал на все 100 что хотелось бы видеть. По срокам и взаимодейтсвию тоже все гуд. Сделали ремонт в строгом соответствии с проектом, результатом очень доволен. Одназначно обращусь еще и буду рекомендовать другим.
    больше 2 лет назад
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    zlatadadon1963
    Заказывала у Алексея дизайн - проект и авторский надзор. Хочу сказать большое спасибо за продуктивное сотрудничество на всех стадиях выполнения проекта. Удивило то, как удачно получилось воплотить в дизайн - проекте все мои хотелки. Когда общались в самом начале и рассматривали варианты того, что мне нравится, я просто отправила 3 разных варианта цветовой гаммы, и сочетания материалов думая, что Алексей выберет только один из них, а уж никак не соберет всё это в один проект. Но это удалось, и получилось настолько классно, что я даже и представить себе не могла! Уже полгода не перестаю наслаждаться своим ремонтом и Алексей в этом виноват на все сто!
    почти 3 года назад
    Дата проекта: Май 2021
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    Показать все отзывы – 6
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