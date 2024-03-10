ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА МОСКВА,

дизайн интерьера Москва,

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профессиональный и не дорогой

дизайн-проект, от мастера

своего дела, с 25-летним стажем,

и двумя профессиональными,

5-летними образованиями:

ЧХУ - специализация: живопись,

ЧГПУ - дизайн интерьера!

1000 руб/м - дорого скажете Вы?

Но! Мои дизайн-проекты выполнены

так, что мне не перезванивают,

чтобы что-то уточнить, так как

всё понятно, по самому проекту!

Я не гонюсь за длинным рублём и

не пользуюсь готовыми шаблонами,

каждый мой проект уникален, и

совершенно не повторим, это моё

творческое и духовное творение,

я вкладываю в него часть себя!

Из-за этого я и ушёл на фриланс,

покончив с дизайн-студиями, где

часто забывают о желаниях клиента

и качестве дизайн-проекта, думая

о скорости, количестве, и цене!

Поэтому звоните мне на номер,

+7(937)392-55-40 - Алексей,

куда проще всё обсудить по тел,

так же не забывайте и писать,

interiorfromalex@vk.com

и я обязательно развею все

Ваши сомнения, и отвечу на все

интересующие Вас вопросы!

Всегда на связи с 10-00 до 20-00.

Нахожусь я в Чебоксарах, работаю

с выездом на объект и удалённо

по России, и ближнему зарубежью.

Портфолио и отзывы обо мне, Вы

найдёте вписав в поиск браузера -

Интерьер от АлексА,

или скопируйте ссылки в поиск:

https://luxe-design.ru/node/31157

https://www.behance.net/interer_ot_aleksa

https://www.inmyroom.ru/users/dizajner-interera-moskva

https://interiorfromalex.mozellosite.com

https://www.houzz.ru/pro/interiorfromalex

https://cheboksary.zoon.ru/building/interer_ot_aleksa

https://www.interiordesigncenter.ru/user/43

https://www.inmyroom.ru/users/dizajner-interera-cheboksary

а это видео-портфолио на rutube:

https://rutube.ru/video/a6dc0a4ef855f447a735a3279962518f/?r=wd

https://rutube.ru/video/351eaa1a3f1cfeed967ad72c3ebc46f5/?r=wd