«Ижторгметалл» — полный ассортимент проката чёрных металлов, труб и качественного металлопроката.
«Ижторгметалл» — 6 современных металлобаз в Ижевске и городах Удмуртии, имеющих на своих складах более 1000 позиций металлопроката.
«Ижторгметалл» — продуманная логистика и экономия времени клиентов:
- металлобазы компании имеют собственные подъездные пути, что делает отгрузку и доставку металла покупателям более оперативной;
- комплектация металлопроката по предварительным заказам значительно сокращает срок пребывания машин под загрузкой;
- имеется собственный автопарк.
- Услуги
- Кровля
- купить кровлю
- профнастил для крыши
- сортовой прокат
- профильная труба
- прокат горячекатаный
- листовой металл
- Регионы обслуживания
- Ижевск, Россия
- Адрес
-
Лихвинцева 76
426034 Ижевск, Россия
Россия
+7-3412500500 itm.su