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Ижторгметалл Производитель и поставщик металлопроката и стройматериалов
Строительные материалы Ижевск, Россия
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    • «Ижторгметалл» — полный ассортимент проката чёрных металлов, труб и качественного металлопроката.


    «Ижторгметалл» — 6 современных металлобаз в Ижевске и городах Удмуртии, имеющих на своих складах более 1000 позиций металлопроката.

    «Ижторгметалл» — продуманная логистика и экономия времени клиентов:

    - металлобазы компании имеют собственные подъездные пути, что делает отгрузку и доставку металла покупателям более оперативной;

    - комплектация металлопроката по предварительным заказам значительно сокращает срок пребывания машин под загрузкой;

    - имеется собственный автопарк.


    Услуги
    • Кровля
    • купить кровлю
    • профнастил для крыши
    • сортовой прокат
    • профильная труба
    • прокат горячекатаный
    • листовой металл
    Регионы обслуживания
    Ижевск, Россия
    Адрес
    Лихвинцева 76
    426034 Ижевск, Россия
    Россия
    +7-3412500500 itm.su
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