«Ижторгметалл» — полный ассортимент проката чёрных металлов, труб и качественного металлопроката.





«Ижторгметалл» — 6 современных металлобаз в Ижевске и городах Удмуртии, имеющих на своих складах более 1000 позиций металлопроката.

«Ижторгметалл» — продуманная логистика и экономия времени клиентов:

- металлобазы компании имеют собственные подъездные пути, что делает отгрузку и доставку металла покупателям более оперативной;

- комплектация металлопроката по предварительным заказам значительно сокращает срок пребывания машин под загрузкой;

- имеется собственный автопарк.



