Студия представляет собой связку свободных специалистов, работающих в различных смежных областях строительства и выполнения отделочных работ. Работая как единый слаженный организм, каждый специалист эксклюзивно работает со своим клиентом.
- Услуги
- Комплекс услуг
- включающих дизайн
- разработка эскизов
- составление рабочей документации по архитектурной и инженерной части
- решение конструктивных вопросов
- комплектация объекта и ведение авторского надзора
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Большая Новодмитровская улица, дом 36
127015 Москва
Россия
+7-9264291618 VBStudio.pro
Законное владение
141206, РФ, г.Пушкино, Островского 22, 510