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Veronika Brown Studio
Архитекторы Москва
Обзор 20Проекты (20) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дом в пос.Сокол, Veronika Brown Studio Veronika Brown Studio
    Дом в пос.Сокол
    Загородный домик, Veronika Brown Studio Veronika Brown Studio
    Загородный домик
    Серия типовых домой для посёлка маленькая Англия , Veronika Brown Studio Veronika Brown Studio
    Серия типовых домой для посёлка маленькая Англия , Veronika Brown Studio Veronika Brown Studio
    Серия типовых домой для посёлка маленькая Англия , Veronika Brown Studio Veronika Brown Studio
    Серия типовых домой для посёлка маленькая Англия
    Библиотека , Veronika Brown Studio Veronika Brown Studio Гостиные в эклектичном стиле
    Библиотека
    Студия , Veronika Brown Studio Veronika Brown Studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Студия
    Гостиница , Veronika Brown Studio Veronika Brown Studio Бассейн в классическом стиле
    Гостиница , Veronika Brown Studio Veronika Brown Studio Гостиная в классическом стиле
    Гостиница
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    Студия представляет собой связку свободных специалистов, работающих в различных смежных областях строительства и выполнения отделочных работ. Работая как единый слаженный организм, каждый специалист эксклюзивно работает со своим клиентом.

    Услуги
    • Комплекс услуг
    • включающих дизайн
    • разработка эскизов
    • составление рабочей документации по архитектурной и инженерной части
    • решение конструктивных вопросов
    • комплектация объекта и ведение авторского надзора
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Большая Новодмитровская улица, дом 36
    127015 Москва
    Россия
    +7-9264291618 VBStudio.pro
    Законное владение

    141206, РФ, г.Пушкино, Островского 22, 510

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