Мы Студия текстильного дизайна
- команда профессионалов: дизайнеров,
мастеров по пошиву, установщиков.
У нас Большая коллекция тканей
со всего мира . И огромный выбор карнизов.
Наши услуги:
-Текстильное оформление интерьера и экстерьеров. Квартиры, коттеджи , гостиницы, рестораны,
офисы;
-Услуги дизайнера (выезд,
замер, подбор тканей, аксессуаров, разработка моделей штор, расчет стоимости
заказа);
-Пошив штор, покрывал, декоративных подушек и других предметов интерьера;
-Подборка и установка карнизов, жалюзи, рулонных штор, солнцезащитных систем.
Работа с Дизайнерами ,
Архитекторами .
- Услуги
- Шторы
- Карнизы
- Жалюзи
- Рулонные шторы
- Электро Карнизы
- Покрывала
- Регионы обслуживания
- Москва, Москвовская Облость и Москва, Россия
- Адрес
-
ул Бутырская д 97
127422 Москва, Россия
Россия
+7-9165191358 project2605594.tilda.ws
г. Москва ул Бутырская д 97 оф12