Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
shtorstories
Текстиль и обивка Москва, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • проект ул 8 марта, shtorstories shtorstories КухняАксессуары и текстиль Текстиль Белый
    проект ул 8 марта, shtorstories shtorstories Спальная комната Текстиль Текстиль Серый
    проект ул 8 марта, shtorstories shtorstories ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль Серый
    +2
    проект ул 8 марта

    Мы Студия текстильного дизайна

    -  команда профессионалов: дизайнеров,

    мастеров по пошиву, установщиков.

    У нас Большая коллекция тканей

    со всего мира . И огромный выбор карнизов.


    Наши услуги:


    -Текстильное оформление интерьера и экстерьеров.  Квартиры, коттеджи , гостиницы, рестораны,

    офисы;

    -Услуги дизайнера (выезд,

    замер, подбор тканей, аксессуаров, разработка моделей штор, расчет стоимости

    заказа);

    -Пошив штор, покрывал, декоративных подушек и других предметов интерьера;

    -Подборка и установка карнизов, жалюзи, рулонных штор, солнцезащитных систем.


    Работа с Дизайнерами ,

    Архитекторами . 


    Услуги
    • Шторы
    • Карнизы
    • Жалюзи
    • Рулонные шторы
    • Электро Карнизы
    • Покрывала
    Регионы обслуживания
    Москва, Москвовская Облость и Москва, Россия
    Адрес
    ул Бутырская д 97
    127422 Москва, Россия
    Россия
    +7-9165191358 project2605594.tilda.ws
    Законное владение

    г. Москва ул Бутырская д 97 оф12

      Add SEO element