Мы Студия текстильного дизайна

- команда профессионалов: дизайнеров,

мастеров по пошиву, установщиков.

У нас Большая коллекция тканей

со всего мира . И огромный выбор карнизов.





Наши услуги:





-Текстильное оформление интерьера и экстерьеров. Квартиры, коттеджи , гостиницы, рестораны,

офисы;

-Услуги дизайнера (выезд,

замер, подбор тканей, аксессуаров, разработка моделей штор, расчет стоимости

заказа);

-Пошив штор, покрывал, декоративных подушек и других предметов интерьера;

-Подборка и установка карнизов, жалюзи, рулонных штор, солнцезащитных систем.





Работа с Дизайнерами ,

Архитекторами .



