Фирма "КОНТЕНТ-ВА" образована в начале 2007 года, как продолжение бренда "Архитектурное Бюро Виктора Грицкевича", существовавшего с 1997 года.

Компания занимается проектированием зданий и сооружений различного назначения, архитектурой и дизайном интерьеров.

Наши главные специалисты - архитекторы, конструкторы, инженеры - более 20-ти лет в профессии.

Они входят в авторские коллективы огромного числа реализованных объектов, в том числе уникальных. Накопленные знания и опыт позволяют избегать принятия необоснованных решений с самого начала формирования задания на проектирование вплоть до проведения авторского надзора за строительством.

Наш приоритет - качество. Качество проекта - в решении и координации целого комплекса проблем. Это и эстетические, и технические, и экономические вопросы. Для успешной реализации проекта все они должны быть рассмотрены и взаимоувязаны. Необходимым условием качества является также знание и соблюдение действующих в проектировании норм и правил, выполнение требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации. С 2008 года ООО "КОНТЕНТ-ВА" является членом СРО НП ГАРХИ (саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство “Гильдия архитекторов и инженеров”), имеет необходимые свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и к осуществлению функций генерального проектировщика.

Наш метод - оптимизация затрат заказчика. Бюджетная составляющая - один из важнейших параметров объекта. Наша фирма учитывает это при принятии проектных решений, начиная с эскизной стадии и заканчивая выбором конкретных строительных технологий. Для нас важен гармоничный подход, при котором элементы будущего объекта, включая и архитектуру, и инженерию, и строительные конструкции, и материалы - все они взаимосвязаны и находятся в рамках единого ценового уровня. Считаем, что такой метод приводит к целостному восприятию объекта и, главное, делает логичным и оправданным принятие проектных решений и их реализацию.

Наше кредо - уникальность каждого объекта. Среди наших работ можно увидеть объекты различной площади, значимости и стиля. Мы не являемся апологетами какого-то одного стиля и не навязываем его заказчику. Мы переводим желание заказчика на профессиональный язык и уважаем именно это уникальное желание. Работа в разных стилях и масштабах представляет для нас интерес, заставляя расти и развиваться, придает тонус нашей работе.

Наше преимущество - индивидуальный подход. Личный контакт заказчика непосредственно с главным архитектором и главным инженером проекта особенно важен на начальной стадии работы - при определении параметров и составлении задания на проектирование. Возможность оперативной передачи информации проектировщику позволяет быстро и точно вносить корректировки в разделы проектной документации, что, в конечном счете, приводит к обоюдной экономии сил и времени.