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Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio
Дизайнеры интерьера Калининград
Обзор 8Проекты (8) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Проект трехэтажного таунхауса в Калининграде, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Спальня в классическом стиле
    Проект трехэтажного таунхауса в Калининграде, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Спальня в классическом стиле
    Проект трехэтажного таунхауса в Калининграде, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Спальня в классическом стиле
    +23
    Проект трехэтажного таунхауса в Калининграде
    Дизайн-проект квартиры выходного дня у моря, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект квартиры выходного дня у моря, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Ванная в классическом стиле
    Дизайн-проект квартиры выходного дня у моря, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Ванная в классическом стиле
    +29
    Дизайн-проект квартиры выходного дня у моря
    Проект квартиры, ул. Тельмана, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Проект квартиры, ул. Тельмана, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Проект квартиры, ул. Тельмана, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Гостиные в эклектичном стиле
    +16
    Проект квартиры, ул. Тельмана
    Проект летнего кафе, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Конференц-центры в стиле кантри
    Проект летнего кафе, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Конференц-центры в стиле кантри
    Проект летнего кафе, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Конференц-центры в стиле кантри
    +8
    Проект летнего кафе
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Гостиная в классическом стиле
    +8
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры
    Дизайн-проект министудии, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Столовая комната в эклектичном стиле
    Дизайн-проект министудии, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Кухни в эклектичном стиле
    Дизайн-проект министудии, Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Дизайн интерьера в Калининграде. 4LifeDesignStudio Кухни в эклектичном стиле
    +4
    Дизайн-проект министудии
    Показать все 8 проекты

    4Life Design Studio предоставляет профессиональные дизайнерские услуги в Калининграде: разработка дизайна частных и общественных помещений любой сложности;подбор отделочных материалов, предметов интерьера, аксессуаров и текстиля. Осуществляем авторское сопровождение до полной реализации проекта. Каждый проект индивидуален. Мы вместе с Вами найдем наиболее интересные варианты планировочных, цветовых решений и стиля в целом.

    Мы работаем в Калининграде и Калининградской области. Но у нас отсутствует региональная ограниченность, поэтому всегда готовы к покорению новых горизонтов.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн экстерьера
    • дома
    • квартиры
    Регионы обслуживания
    • Калининград
    • Россия
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    Адрес
    236000 Калининград
    Россия
    +7-9062104003 vk.com/4life_design
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