4Life Design Studio предоставляет профессиональные дизайнерские услуги в Калининграде: разработка дизайна частных и общественных помещений любой сложности;подбор отделочных материалов, предметов интерьера, аксессуаров и текстиля. Осуществляем авторское сопровождение до полной реализации проекта. Каждый проект индивидуален. Мы вместе с Вами найдем наиболее интересные варианты планировочных, цветовых решений и стиля в целом.

Мы работаем в Калининграде и Калининградской области. Но у нас отсутствует региональная ограниченность, поэтому всегда готовы к покорению новых горизонтов.