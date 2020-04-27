Компания "Разумный интерьер" основана в 2006 году. Наше направление - это проектирование и изготовление мебели в точном соответствии с задумкой дизайнера и пожеланиями заказчика. Изготавливаем мебель любых стилей и направлений. Для дизайнеров по интерьеру и строителей составляем технические схемы и сопровождаем проект для грамотной интеграции мебели в помещении.
- Услуги
- проектирование и изготовление мебели
- Регионы обслуживания
- Сочи, Краснодарский край и Россия
- Адрес
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ул. Воровского д.41 ТЦ
Парус2 этаж
354000 Сочи, Краснодарский край, Россия
Россия
+7-9183081323
Законное владение
г.Сочи ул. Воровского д.41