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Werk Haus SPB
Мебель и аксессуары Saint- Petersburg
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • "Х" комод в индустриальном стиле, Werk Haus SPB Werk Haus SPB Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды Дерево Коричневый
    "Х" комод в индустриальном стиле
    Стол и полка с LED подсветкой, Werk Haus SPB Werk Haus SPB Рабочий кабинет Письменные столы Дерево
    Стол и полка с LED подсветкой, Werk Haus SPB Werk Haus SPB Рабочий кабинет Письменные столы Дерево
    Стол и полка с LED подсветкой, Werk Haus SPB Werk Haus SPB Рабочий кабинет Шкафы и полки Дерево
    +2
    Стол и полка с LED подсветкой
    Вешалка в прихожую в эко стиле, Werk Haus SPB Werk Haus SPB Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
    Вешалка в прихожую в эко стиле, Werk Haus SPB Werk Haus SPB Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
    Вешалка в прихожую в эко стиле, Werk Haus SPB Werk Haus SPB Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды
    +1
    Вешалка в прихожую в эко стиле
    Столик журнальный, Werk Haus SPB Werk Haus SPB ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Столик журнальный, Werk Haus SPB Werk Haus SPB ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Столик журнальный, Werk Haus SPB Werk Haus SPB ГостинаяДиваны и журнальные столики
    +3
    Столик журнальный
    Журнальный столик в эко стиле, Werk Haus SPB Werk Haus SPB ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Журнальный столик в эко стиле, Werk Haus SPB Werk Haus SPB ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Журнальный столик в эко стиле, Werk Haus SPB Werk Haus SPB ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Журнальный столик в эко стиле
    Обеденный стол в стиле лофт, Werk Haus SPB Werk Haus SPB КухняСтолы и стулья
    Обеденный стол в стиле лофт, Werk Haus SPB Werk Haus SPB КухняСтолы и стулья
    Обеденный стол в стиле лофт, Werk Haus SPB Werk Haus SPB КухняСтолы и стулья
    +1
    Обеденный стол в стиле лофт

    Мы предоставляем полный комплекс услуг по созданию жилой и коммерческой недвижимости, от создания дизайн-проекта до полной отделки. В собственной мастерской мы изготавливаем мебель и элементы декора в стиле Лофт, Индастриал, Эко из ценных пород дерева, таких как Дуб, Тик, Орех, Бук и другие. 

    Услуги
    • изготовление мебели
    • ремонт и отделка помещений
    • строительство.
    Регионы обслуживания
    Вся Россия, г. Санкт-Петербург и Saint- Petersburg
    Адрес
    Швецова 23
    198302 Saint- Petersburg
    Россия
    +7-9214246916 vk.com/werkhausspb
    Законное владение

    Санкт-Петербург

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