Мы предоставляем полный комплекс услуг по созданию жилой и коммерческой недвижимости, от создания дизайн-проекта до полной отделки. В собственной мастерской мы изготавливаем мебель и элементы декора в стиле Лофт, Индастриал, Эко из ценных пород дерева, таких как Дуб, Тик, Орех, Бук и другие.
- Услуги
- изготовление мебели
- ремонт и отделка помещений
- строительство.
- Регионы обслуживания
- Вся Россия, г. Санкт-Петербург и Saint- Petersburg
- Адрес
-
Швецова 23
198302 Saint- Petersburg
Россия
+7-9214246916 vk.com/werkhausspb
Санкт-Петербург