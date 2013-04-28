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Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра
Художники и ремесленники Казань
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Фартук для кухни "Травки" . Авторская роспись на керамической плите. Даминова Флёра, Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Кухня в стиле кантри Плитка
    Фартук для кухни "Травки" . Авторская роспись на керамической плите. Даминова Флёра, Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Кухня в стиле кантри Плитка
    Фартук для кухни "Травки" . Авторская роспись на керамической плите. Даминова Флёра, Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Кухня в стиле кантри Плитка
    +16
    Фартук для кухни "Травки" . Авторская роспись на керамической плите. Даминова Флёра
    Фартук для кухни " С видом на море", Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра КухняКухонная мебель Плитка Бирюзовый
    Фартук для кухни " С видом на море", Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра КухняКухонная мебель Плитка Бирюзовый
    Фартук для кухни " С видом на море", Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра КухняКухонная мебель Плитка Бирюзовый
    Фартук для кухни " С видом на море"
    Декорирование ванны ботаническими гравюрами, Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Ванная комнатаВанны и душевые
    Декорирование ванны ботаническими гравюрами, Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Ванная комнатаВанны и душевые
    Декорирование ванны ботаническими гравюрами, Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Мастерская росписи по фарфору и керамической плитке АртФлёра Ванная комнатаВанны и душевые
    +11
    Декорирование ванны ботаническими гравюрами

    Я — Даминова Флёра, художник и декоратор. 

    Состою в Союзе Профессиональных Художников России. В профессии 30 лет.

    Все работы созданы мною, это роспись только ручной работы!

    В своей мастерской я веду четыре основных направления: — Роспись на керамической плитке - профессиональный высокотемпературный обжиг- надглазурная роспись: панно, роспись печей и каминов, таблички с номером дома, фартуки на кухню --- Панно в ванную, панно в хамам ---Роспись фарфоровой посуды  — Роспись зеркал. Роспись мебели и дверей 

    Я не отдаю предпочтения какому-нибудь одному виду творчества, для меня все одинаково любимы.  Я с любовью отношусь к своей работе, и в эти часы чувствую себя особенно счастливой, наверное, поэтому мои работы «несут позитивную энергетику и теплоту» — это слова моих многочисленных друзей и заказчиков.

    Услуги
    • Фартук для кухни
    • панно в ванну
    • панно в хамам
    • Роспись фарфоровой посуды
    • роспись мебели
    • роспись зеркал
    Регионы обслуживания
    СНГ и Европа и Казань
    Награды компании
    • Выставки.
    • 1. Персональная выставка Переливы узоров – Татарский орнамент в декоративной росписи июнь 2013 г.
    • Музей-заповедник «Казанский кремль», мечеть Кул Шариф . 
    • 2. Персональная выставка «Восточные мотивы» в росписи на керамической плитке, 
    • Музея-заповедника «Казанский кремль», в мечети Кул Шариф май 2011г.
    • 3. Персональная выставка работ в Национальном музее РТ 2010 г 
    • 4. Персональная выставка , Дом музей им.В . И. Ленина, 2009 г.
    • 5. Выставка содружества дизайнеров и архитекторов РТ 2009, торгово-промышленная палата
    • 6. Ежегодное участие в выставке Арт Галерея с 2009 – 2012 гг 
    • Съемки в передаче Идеальный ремонт", роспись шкафа доя Валентины Талызиной.
    • Очерк в передаче Дороже богатства" ВГТРК-Татарстан, 28.01.2014 www.livemaster.ru/topic/621099-semki-v-peredache-dorozhe-bogatstva-vgtrk-tatarstan?inside=1&wf=&cp=1&vr=1
    • Съемка в передаче Фазенда 28.04.2013 г. мастер – класс Роспись тарелки Часы Викторианской эпохи".
    • Съемка в передаче «Фазенда» 6. 11.2011 г. мастер – класс Декорирование зеркала расписанной плиткой Васильковая веранда".
    • www.livemaster.ru/topic/85472-pro-fazendu?vr=1&inside=1
    • http://www.artflera.ru/Sypnisa-salatnik-vazochka-shkatylka-tarelki-dla-evdokii
    • Выставки.
    • 1. Персональная выставка Переливы узоров – Татарский орнамент в декоративной росписи июнь 2013 г.
    • Музей-заповедник «Казанский кремль», мечеть Кул Шариф . 
    • 2. Персональная выставка «Восточные мотивы» в росписи на керамической плитке, 
    • Музея-заповедника «Казанский кремль», в мечети Кул Шариф май 2011г.
    • 3. Персональная выставка работ в Национальном музее РТ 2010 г 
    • 4. Персональная выставка , Дом музей им.В . И. Ленина, 2009 г.
    • 5. Выставка содружества дизайнеров и архитекторов РТ 2009, торгово-промышленная палата
    • 6. Ежегодное участие в выставке Арт Галерея с 2009 – 2012 гг 
    • Съемки в передаче Идеальный ремонт", роспись шкафа доя Валентины Талызиной.
    • Очерк в передаче Дороже богатства" ВГТРК-Татарстан, 28.01.2014 www.livemaster.ru/topic/621099-semki-v-peredache-dorozhe-bogatstva-vgtrk-tatarstan?inside=1&wf=&cp=1&vr=1
    • Съемка в передаче Фазенда 28.04.2013 г. мастер – класс Роспись тарелки Часы Викторианской эпохи".
    • Съемка в передаче «Фазенда» 6. 11.2011 г. мастер – класс Декорирование зеркала расписанной плиткой Васильковая веранда".
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    Адрес
    Муштари, 12
    420012 Казань
    Россия
    +7-9033443072 www.ArtFlera.ru

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