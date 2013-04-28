Я — Даминова Флёра, художник и декоратор.

Состою в Союзе Профессиональных Художников России. В профессии 30 лет.

Все работы созданы мною, это роспись только ручной работы!

В своей мастерской я веду четыре основных направления: — Роспись на керамической плитке - профессиональный высокотемпературный обжиг- надглазурная роспись: панно, роспись печей и каминов, таблички с номером дома, фартуки на кухню --- Панно в ванную, панно в хамам ---Роспись фарфоровой посуды — Роспись зеркал. Роспись мебели и дверей

Я не отдаю предпочтения какому-нибудь одному виду творчества, для меня все одинаково любимы. Я с любовью отношусь к своей работе, и в эти часы чувствую себя особенно счастливой, наверное, поэтому мои работы «несут позитивную энергетику и теплоту» — это слова моих многочисленных друзей и заказчиков.