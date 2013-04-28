Я — Даминова Флёра, художник и декоратор.
Состою в Союзе Профессиональных Художников России. В профессии 30 лет.
Все работы созданы мною, это роспись только ручной работы!
В своей мастерской я веду четыре основных направления: — Роспись на керамической плитке - профессиональный высокотемпературный обжиг- надглазурная роспись: панно, роспись печей и каминов, таблички с номером дома, фартуки на кухню --- Панно в ванную, панно в хамам ---Роспись фарфоровой посуды — Роспись зеркал. Роспись мебели и дверей
Я не отдаю предпочтения какому-нибудь одному виду творчества, для меня все одинаково любимы. Я с любовью отношусь к своей работе, и в эти часы чувствую себя особенно счастливой, наверное, поэтому мои работы «несут позитивную энергетику и теплоту» — это слова моих многочисленных друзей и заказчиков.
- Услуги
- Фартук для кухни
- панно в ванну
- панно в хамам
- Роспись фарфоровой посуды
- роспись мебели
- роспись зеркал
- Регионы обслуживания
- СНГ и Европа и Казань
- Награды компании
- Выставки.
- 1. Персональная выставка
Переливы узоров – Татарский орнамент в декоративной росписииюнь 2013 г.
- Музей-заповедник «Казанский кремль», мечеть Кул Шариф .
- 2. Персональная выставка «Восточные мотивы» в росписи на керамической плитке,
- Музея-заповедника «Казанский кремль», в мечети Кул Шариф май 2011г.
- 3. Персональная выставка работ в Национальном музее РТ 2010 г
- 4. Персональная выставка , Дом музей им.В . И. Ленина, 2009 г.
- 5. Выставка содружества дизайнеров и архитекторов РТ 2009, торгово-промышленная палата
- 6. Ежегодное участие в выставке
Арт Галереяс 2009 – 2012 гг
Съемки в передачеИдеальный ремонт", роспись шкафа доя Валентины Талызиной.
Очерк в передачеДороже богатства" ВГТРК-Татарстан, 28.01.2014 www.livemaster.ru/topic/621099-semki-v-peredache-dorozhe-bogatstva-vgtrk-tatarstan?inside=1&wf=&cp=1&vr=1
Съемка в передачеФазенда
28.04.2013 г. мастер – класс Роспись тарелкиЧасы Викторианской эпохи".
Съемка в передаче «Фазенда» 6. 11.2011 г. мастер – класс Декорирование зеркала расписанной плиткойВасильковая веранда".
- www.livemaster.ru/topic/85472-pro-fazendu?vr=1&inside=1
- http://www.artflera.ru/Sypnisa-salatnik-vazochka-shkatylka-tarelki-dla-evdokii
- Выставки.
- 1. Персональная выставка
Переливы узоров – Татарский орнамент в декоративной росписииюнь 2013 г.
- Музей-заповедник «Казанский кремль», мечеть Кул Шариф .
- 2. Персональная выставка «Восточные мотивы» в росписи на керамической плитке,
- Музея-заповедника «Казанский кремль», в мечети Кул Шариф май 2011г.
- 3. Персональная выставка работ в Национальном музее РТ 2010 г
- 4. Персональная выставка , Дом музей им.В . И. Ленина, 2009 г.
- 5. Выставка содружества дизайнеров и архитекторов РТ 2009, торгово-промышленная палата
- 6. Ежегодное участие в выставке
Арт Галереяс 2009 – 2012 гг
Съемки в передачеИдеальный ремонт", роспись шкафа доя Валентины Талызиной.
Очерк в передачеДороже богатства" ВГТРК-Татарстан, 28.01.2014 www.livemaster.ru/topic/621099-semki-v-peredache-dorozhe-bogatstva-vgtrk-tatarstan?inside=1&wf=&cp=1&vr=1
Съемка в передачеФазенда
28.04.2013 г. мастер – класс Роспись тарелкиЧасы Викторианской эпохи".
Съемка в передаче «Фазенда» 6. 11.2011 г. мастер – класс Декорирование зеркала расписанной плиткойВасильковая веранда".
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- Адрес
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Муштари, 12
420012 Казань
Россия
+7-9033443072 www.ArtFlera.ru